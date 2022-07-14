Bayram tatiline çıkan esnaf kepenk kapatınca sokak hayvanlarının yardımına koştu

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesinde görevli aynı zamanda Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı olan Yılmaz Acu, Kurban Bayramı tatilinde kepenkleri kapatarak tatile çıkan esnafın sokakta beslediği hayvanların imdadına yetişti. Tatil boyunca esnaftan umdukları yemek ve su gelmeyen sokak hayvanları, karınlarını doyurmak için toplu halde dolaşmaya başladı. Motoruyla 7 noktada hayvan severlerle iletişime geçerek yaklaşık 2 bin 500 sokak hayvanına günde 3 öğün şeklinde mama ve su dağıtımı yapan Acu, vatandaşlardan sokak hayvanlarına yardım etmeleri konusunda destek beklediğini söyledi. Acu, “Birçok esnaf bayramda kapattı, bende bu arada hayvanlarımıza mama dağıttım. Biz hayırseverler olarak bu hayvanlarımızı düşünerek günde 3 öğün yemeklerini dağıttık. Diyarbakır’da hayvan severler var ama yeterli değil, daha çok hayvan sever olsun. Havalar ısındı hayvanlar susuz ve mamasız kalıyorlar. Yaklaşık 7 noktada bulunan hayvanlara hayırseverlerle birlikte yemeklerini veriyorum, onlarda dağıtıyor, ortalama 2 bin 500 sokak hayvanına mama dağıtıyoruz. Motosikletle gecenin geç saatinde bile yemeklerini dağıtıyoruz. Herkesten çok rica ediyorum insanlık adına Allah için atık yemeklerinizi ve bir tabak suyu kapınızın önüne bırakın. Bunlarla en büyük hayra nail olacaksınız herkese görev düşüyor, herkes kendi bölgesindeki hayvanlara sahip çıkarsa hayvanlar aç kalmaz" dedi.

Kendisine destek veren hayırseverlere teşekkür eden Acu, gelen yardımları bekletmeden hayvanlara ulaştırdıklarını söyledi.