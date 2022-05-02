Bayram namazında camiler doldu

Malatya’da bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere giden vatandaşlar, camileri doldurdu.

Türkiye’de Covid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla 2 yıllık aranın ardından bayram namazı camide cemaatle kılındı. Malatya’da da bayram namazı için erken saatlerde camilerde yerini alan vatandaşlar, huşu içerisinde namazını kılıp, bayram hutbesini dinledi. Hep birlikte teşrik tekbirleri getiren cemaat, cami çıkışında ise birleri ile bayramlaşarak, şeker ikramında bulundu.