Bayram namazı bahçelerde kılındı

Düzce’de Ramazan Bayramı namazı camiilerde kılındı. Sosyal mesafe ve maske kuralları ile kılınan namazlarda camiler dolunca vatandaşlar bahçelerde namazlarını kıldı.

Korona virüs salgını ile mücadele salgını sonrasında uzun bir aradan sonra Ramazan Bayramı namazı camiilerde sosyal mesafe ve maske kuralları ile kılındı. Camiiler kısa süre içinde dolunca vatandaşlar camilerin bahçelerini doldurdu. Vatandaşlar kendi evlerinden getirdikleri seccadeler ile bahçede sosyal mesafeli saf tutan vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını kıldı. Bayram namazı sonrasında hutbelerden Mescid-i Aksa ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Daha sonra vatandaşlar mesafe kurallarına uyararak evlerine dağıldı.