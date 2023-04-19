"Bayram alışverişini yerel marketlerden yapın" çağrısı

Bursa’da yerel marketlerin üye olduğu Perder Başkanı Haşim Kılıç, üye sayısını arttırdıklarını belirterek “Sektörümüz doğrudan istihdama sağladığı katkılara yeni yatırımlarla devam ediyor. Bu süreçte bayram alışverişi için tüketicilerimizi yerel marketleri tercih etmeye davet ediyoruz” dedi.

Bursa PERDER üyeleri, geleneksel iftar buluşmasında bir araya geldi. Üyeler, perakende sektörün sorunlarının yanı sıra depremzedelere yönelik yardım çalışmalarını istişare etti.

Bursa Perder’in üye sayısı 38’e yükseldi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında sektörün gelişimi için önemli adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, “Perakende sektörü olarak, istediğimiz rekabet şartları olmasa da gücümüze güç katarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Üyelerimizin ticaret hayatında karşılaştığı sorunları bizzat muhataplarıyla görüşerek çözüme kavuşturuyoruz. Bursa’nın yanı sıra Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya ve Sakarya’da da üyelerimiz var. Onlarla da sürekli irtibat halindeyiz. Son katılımlarla birlikte üye sayımızı 38’e yükselttik. Yakında Balıkesir ve Bilecik bölgesinden de yeni üyeleri Bursa PERDER ailesine dâhil edeceğiz. Sektör temsilcilerimizden teveccüh görmek, bizi daha büyük projeler için motive ediyor.” diye konuştu.

"Yardımlarımız devam ediyor"

Ramazan süresince yerel marketler olarak uygun fiyat politikası ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini de kaydeden Haşim Kılıç, “Ramazan süresince enflasyonist şartların yanı sıra uygun şartlarda hizmet ettik. Ayçiçeği yağında geçen yıl fahiş fiyatlarla ilgili sıkıntılar yaşamıştık. Bu yıl tekrarlanmaması adına Ramazan vesilesiyle yerel marketler olarak piyasa şartlarının altında ve hatta geçen yıla göre çok çok indirimli satış sunarak mağduriyet oluşmamasına gayret ettik. Bu yaklaşımımızı bayram arifesinde ve bayram süresince de devam ettireceğiz. Ramazan Bayramımız öncesi tüm üyelerimiz, bayram alışverişine yönelik çok başarılı stant çalışması yapıyor. Bursalı hemşerilerimizi, alışverişlerini yerel marketlerden yapmaya davet ediyoruz. Çünkü biz her yatırımımızla şehrimizin istihdamına katkıda bulunuyoruz. Öte yandan imkânlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine de yardımlarımızı sürdürüyoruz. Hem afet bölgesindeki, hem de Bursa’daki depremzedeler özelinde yardım çalışmalarımızı üyelerimizin değerli katkılarıyla devam ettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.