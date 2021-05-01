Batuhan için yollar asfaltlanıyor

Doğuştan engelli olan 10 yaşındaki Batuhan’ın babasının sırtında okula gidip gelmesinin ardından harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, toprak olan yolun asfaltına başladı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde yollarının bozuk olması ve tekerlekli sandalyesinin bulunmaması nedeniyle yıllarca babasının sırtında okula gidip gelen doğuştan engelli olan 10 yaşındaki Batuhan Şahin, artık okul yolunun asfaltlanması ile akülü arabasıyla gidip gelebilecek.

Baba Halil Şahin’in oğlu için yıllardır gösterdiği fedakarlığın karşısında harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, Batuhan’a tekerlekli sandalye hediye etti ve yolun yapımı için kolları sıvadı. Yaklaşık 1 kilometrelik toprak yolun zemin çalışmalarını tamamlayan ekipler, dün itibariyle de asfalt serimine başladı. Yol çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Batuhan’la da bir araya gelerek sevincine ortak oldu.

Baba Halil Şahin, Başkan Mehmet Çınar’a teşekkür ederek Batuhan’ın okul yolunun yapıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da söz verdikleri gibi yol çalışmasına biran önce başladıklarını ifade ederek, “Bizim için Batuhan çok kıymetli. Kendisine yakın zamanda hızlı bir şekilde yolu yapacağımıza dair söz vermiştik. Bugün de verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ailenin evinde de belediye olarak tadilat yapıyoruz. Yeterli Batuhan üzülmesin, bu mübarek Ramazan ayında bir nebze de olsa mutluluğuna şahit olmak bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah okullar açılınca Batıhan akülü arabasıyla okula gidebilecek” dedi. Başkan Çınar’ın ziyaretine AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav da eşlik etti.