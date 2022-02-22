Battal Gazi’nin hikayesinden etkilendiler, kardan Kız Kulesi yaptılar

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Battal Gazi’nin hikayesinden etkilenen vatandaşlar, Kardan Kız Kulesi yaptı.

Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan vatandaşlar, karı eğlenceye çevirdi. Battal Gazi’nin destansı hikayesinden etkilenen köy sakinleri, saatlerce uğraşarak Kardan Kız Kulesi yaptı. Kardan kule görenlerin beğenisini topladı. Kardan Kız Kulesi maketini yapan Adem Soylu, kulenin önüne yine kardan yaptığı masa ve sandalyeye oturarak çay keyfi de gerçekleştirdi. O anlar görenleri gülümsetti.

“Şimdiki aşıklara hitaben yaptılar’’

Kızılelma köyü sakinlerinden İsa Gökkaya, “Kız Kulesi M.Ö. 400’lü yıllarda Atinalı bir komutan tarafından denizden geçem gemileri kontrol etmek ve vergi almak amacıyla yapılıyor. Tabi Osmanlı zamanında çeşitli restorasyonlar yapılıyor. Bizim Kız Kulesini yapmamızın amacı eski aşklara, destansı hikayelere konu olması. Battal Gazinin hikayesi Adem kardeşimizin çok etkilendiği bir hikaye. Ben onu ona anlattığımda aklına bu fikir geldi ve yapalım dedi’’ ifadelerini kullandı.

Adem Soylu ise, “Bu kız kulesini şimdiki aşıklara hitaben yaptık. Eskiden Battal Gazi tekfurun kızına olan aşıkmış ve 7 yıl beklemiş. Biz de şimdiki aşıklara hitaben bu kız kulesini yaptık’’ dedi.