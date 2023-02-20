Batmanlı kardeşler bisiklet için biriktirdikleri paralarını depremzedeler için bağışladı

Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu. Batman’da ikiz kardeşler, ağabeyleriyle beraber kumbaralarında bisiklet için biriktirdikleri paralarını depremzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’ın etkilendiği depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından tüm Türkiye’de depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı. Batman’da yaşayan 5 yaşlarındaki ikiz kardeşler Eylül Hazan ve Derya Deniz ile 10 yaşındaki ağabeyleri Muhammed Mustafa da, depremzede kardeşleri için bağış yapıp bir de destek mektubu yazdılar.

Televizyonda bir çocuğun kumbarasını depremzedelere bağışladıklarını görünce, kendi kumbaralarını anne ve babalarına getirerek aynı şekilde verilmesini isteyen kardeşler, baba Selman Tür’ü duygulandırdı. Çocuklarının duygu dolu hareketlerinden sonra kumbaralarını depremzedelere ulaştırmak için "Umut Kervanı" ekiplerine teslim eden Selman Tür, çocuklarının güzel bir hareket yaptıklarını belirtti.

İlk günden beri deprem bölgesi olan Islahiye, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş gibi bölgelerde gönüllü olarak çalıştıklarını aktaran Tür, "Oradaki facianın boyutunu yerinde gördük. Tekrar geri dönmek üzere geri döndük evlerimize. Çocuklar dedi ki; ’Baba biz bir haftadır televizyonlarda gördük durumu. Bizde yardım etmek istiyoruz. Oradakilerin kiminin babası, kiminin annesi, kiminin kardeşi vefat etti. Bizde onlara destek olalım. Bilsinler ki birer kardeşleri buradadır diye.’ Bisiklet için biriktirdikleri paralarını sakladıkları kumbaralarını açarak getirip Umut Kervanı’na bağışladılar" dedi.

Küçük kardeşlerinin kumbaralarında bisiklet alabilmek için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağış olarak gönderdiklerini söyleyen Umut Kervanı gönüllüsü Rıdvan Üzümcü, "Bunu duyan başka küçük kardeşlerimiz de aynı fedakarlıkta bulunmuşlar. Hem Batman’a gelen aileler için hem de deprem bölgesindeki aileler için yardım kolileri, ev ihtiyaçları gibi konularda yardımlarını esirgemiyor” diye konuştu.