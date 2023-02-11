Batmanlı itfaiye şoföründen örnek davranış

Batmanlı itfaiye şoförü ve AFAD’da görevli personel Mehmet Nezir Oğurlu, Gaziantep Islahiye’de çalışırken enkazda bulduğu 15 bin TL değerindeki altınları görevli polislere teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye’nin dört bir yanından gönüllüler deprem bölgesine akın etti. Batman’dan Gaziantep’in Islahiye ilçesine arama kurtarma için gelen şoförü ve AFAD’da görevli personel Mehmet Nezir Oğurlu’dan örnek bir davranış geldi. Oğurlu, bir evin enkazında çalışırken maddi değeri 15 bin TL değerinde olduğu tespit edilen ve kutu içerisine konulmuş bir miktar altın buldu. Altınları olduğu gibi polise teslim eden Oğurlu, yaptığı örnek davranışla takdir topladı.