Batmanlı gönüllü öğretmenlerden depremzede çocuklara oyuncak

Batman’da görev yapan öğretmenler gönüllü olarak bir araya gelip deprem bölgesindeki çocuklar için çeşitli oyuncaklar topallayarak deprem bölgesine götürüyor.

Depremden etkilenen çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtacak olan 30 gönüllü öğretmenin amacı depremden etkilenen çocuklara moral vermek ve onların içerisinde bulunduğu psikolojik tramvayı bir an önce atlatmalarını sağlamak. Gönüllü öğretmenlerin başlattığı bu projede amaçlarının deprem bölgesindeki çocuklara çeşitli oyuncaklar götürmek olduğunu söyleyen Psikolog Songül Kandemir, “Şu zamana kadar birçok yardım yapıldı ama çocukların oyuncak ihtiyacı da göz ardı edilmemeli diye düşündük. Bu süreçte Kızılay ve Millet Cemiyeti de bize destek oldu. Şu an burada 30’u aşkın öğretmen arkadaşlarımızla birlikte oyuncakları paketledik yarın Adıyaman’a doğru yola çıkacağız. Oyuncakları çocuklara teslim edeceğiz. Onlarla vakit geçireceğiz. Biraz daha iyi hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Etkinliklerimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Aslında 50’den fazla gönüllüyle bir arada çalışıyoruz ve gidecek ekipte psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişimciler yer alıyor. Uzman bir ekiple gidiyoruz. Dönüşte de hem Batman’da hem de yeniden deprem bölgesine destek olmak için etkinliklere devam edeceğiz. Oyuncak toplama etkinliği ve çeşitli etkinliklerimiz sürecek” dedi.