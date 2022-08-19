Batman’da trafikte ilginç anlar

Batman’da otomobili yolda kalan sürücü çekme halatı bulamayınca yanında bulunan arkadaşı başka bir otomobilin kaputuna oturup otomobili ayaklarıyla itekledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar görenleri şaşırttı.

Batman kent merkezinde otomobili bozulunca yolda kalan sürücü aracında çekme halatı bulamayınca yanındaki arkadaşı, başka bir otomobilin kaputuna oturup otomobili ayaklarıyla itekledi. Akan trafikteki bu ilginç görüntüler karşısında şaşıran vatandaşlar, hayatını tehlikeye atan kişiye tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.