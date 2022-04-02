Batman’da otizmli birey vali ve kurum müdürlerine plaket takdim etti

BATMAN (İHA) – Batman’da Renkli Eller Otizm Derneği tarafından 2 Nisan Dünya Otizm ve Farkındalık Günü münasebetiyle Batman Atatürk Parkında ‘Otizme kırmızı ışık yak’ temalı etkinlik düzenlendi.

Batman TOKİ Kazım Karabekir Ortaokulu folklor ekibi etkinlikte folklor gösterisi düzenledi. Dernek üyesi ve aynı zamanda otizmli birey Barış Gayretli, otizmli bir çocuğun mektubunu okudu. Etkinlikte konuşan Vali Hulusi Şahin, bir toplumun medeniyet seviyesinin özel bireylerine vermiş olduğu değerle ölçüldüğünü söyledi. Vali Şahin, “Eğer özel bireylerimize yeterli sabrı, ihtimamı, ilgiyi ne kadar gösterirseniz o kadar aslında medeni bir toplum olursunuz ve bunu yaptığınız zaman sanmayın ki, onlar topluma yük olurlar. Onlar yeterli ilgiyle toplumdan aldıklarını fazlasıyla topluma verirler. Bunu da görürsünüz. Biraz önce genç kardeşimizin söylediği gibi nice Van Goghlar, Mozartlar, Einstein’lar karşılarına çıkabilir. Yetir ki biz, onları öğretmeni, yol arkadaşı, destekçisi olalım. Bu farkındalık gününde de bunu bir kez daha toplumun gündemine sokmuş oluyoruz” dedi.

Engelsiz yaşam merkezi sözü verdiklerini belirten Vali Şahin, Yerimizi belirledik, projemizi hazırladık. Şu anda detay ihale dokümanları hazırlanıyor. Kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağız. Batman’a bölgede olmayan çok özel ve güzel bir engelsiz yaşam merkezi kazandıracağız” diye konuştu.

Otizmli bireyler, Vali Şahin ve kurum müdürlerine plaket takdim etti.

Etkinliğe, Vali Hulusi Şahin yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.