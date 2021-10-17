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Batman’da Mevlit Kandili kutlandı

Batman’da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın doğum günü olan Mevlit Kandili idrak edildi.

Haberde İnsan 17.10.2021, 21:29
Batman’da Mevlit Kandili kutlandı

Batman’da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın doğum günü olan Mevlit Kandili idrak edildi.

Tüm İslam aleminde Mevlit Kandili Rebiülevvel ayının 12. gecesinde kutlanıyor. Batman Belde Mahallesi’nde bulunan Şevket Başak Camisi’nde yatsı namazı sonrası Mevlit Kandili dolayısıyla Kur’an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi. Programda, vatandaşların yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi. Program sonrasında vatandaşlara cami çıkışında lokma dağıtıldı.

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