Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Batman’da konut sigortasına talep yüzde 50 arttı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Batman’da 116 bina hasar gördü. Batman’da vatandaşlar evlerine, araçlarına sigorta ve kasko yaptırmak için sigorta acentelerine akın etmeye başladı.

“Batman’da 100’ün üzerinde hasar almış bina var”

Batman’da vatandaşların zorunlu deprem sigortalarına yüzde 40 ile yüzde 50 oranında rağbet olduğunu söyleyen sigorta acente işletmecisi Fırat Aydın, “Depremden etkilenen bir il olarak insanlarımız sigorta ile ilgili bize başvuruda bulunuyorlar. Deprem sigortası ne işe yarıyor poliçeleri ne işe yarıyor, kaskomda deprem teminatı var mı yok mu diye bilgi alıyorlar. Gelen danışanlarımıza sigortanın önemini bir kez daha anlatmış oluyoruz. Zorunlu deprem sigortalarına yüzde 40 ile yüzde 50 oranında bir rağbet artışı gördük. Konut poliçelerinde bu aynı oranda kaskolarda var fakat konut poliçelerinde deprem sigortalarında ağırlıklı olarak var. Öncelikle müşterilerimize anlatıyoruz, deprem olduğu zaman evinizin piyasa rayiç bedeli ödenmiyor. Belirlenmiş olan resmi bir rayiç bedeli var deprem sigortasının zorunlu DASK kurumunun bu ödeniyor. Bir deprem esnasında zarar gören mallarınız için de konut poliçesi yaptırın. Uzun yılar bu sektörde olduğumdan dolayı depremde sigortanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Giden canlarımızı getirmez, maneviyatı getirmez ama bir nebzede kalanlar için bir umut olur bu sigorta. Onun için her zaman söylüyoruz gelen müşterilerimize sigortasız kalmayın. Özelikle afetler için ve her şey için sigorta yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu deprem sigortasında ülkemizde bir artış gördük. Yüzde 40 ile yüzde 50 olan bir artış gördük. Depremde iller arasında etkilenen Batman’da bulunmakta 100’ün üzerinde hasar almış bina var. 20’nin üzerinde ağır, tahliyesi gereken ve yıkılması gereken binalar var. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız” dedi.