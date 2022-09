Batman’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Valilik koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından ’Batman-2022 TAMP Yerel Düzey Saha Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD Müdürlüğü eğitim sahasında gerçekleştirilen tatbikatta bir deprem senaryosu kurgulandı. Tatbikatta, enkazda kurtarma çalışması, radyoaktif sıkıntıya müdahale, yangın söndürme ve altyapı sorunlarına müdahale, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için çadır kurulum çalışmaları gerçekleştirildi.

Tatbikatta, enkazda arama ve kurtarama, KBRN olayına müdahale, yangın ve altyapı enerji, iletişim, içme suyu ve kanalizasyon tesislerinde meydana gelen hasarlara müdahale işlemleri ile afetzedelerin barınma ihtiyaçları için çadır kurulum çalışmaları gerçekleştirildi.

Tatbikatın sonunda açıklamada bulunan Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, hayatın olağan akışında zaman zaman can kayıplarına da yol açan afetlerle birlikte yaşamak zorunda olduğumuzu ifade etti. Kılıç, “Afetlerle birlikte yaşamanın gerektirdiği bazı tedbirleri ve mücadele etme yöntemlerini öğrenmek, bu tür tatbikatlarla devletimiz ve milletimizin de gerekli hazırlıklarını yapması, bir afet anında afet öncesi ve sonrasında yapılacak olan çalışmaların kolaylaştırılması, can ve mal kayıplarının önlenmesini sağlayacaktır. Yapılan tatbikata katılan tüm çalışma gruplarına, il müdürlüklerimize, sahada görev alan personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Afetsiz, afetlerde can kayıplarının olmadığı güzel günler görmeyi diliyorum" dedi.

55 araç ve 650 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata Batman Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, DEDAŞ, Batman AFAD İl Müdürlüğü, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü, AKSA Doğalgaz Batman- Siirt Bölge Müdürlüğü, Türk Kızılayı ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri katıldı.