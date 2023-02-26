Batman’da depremde ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Batman’da gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Peygamber Sevdalıları Derneği ile Alimler ve Medreseler Birliği tarafından Şerzan Kurt Parkı’nda düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından öğle namazı kılındı. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın bir araya geldiği parkta, depremde yaşamını yitirenler için de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Alimler ve Medreseler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek, “Malumunuz, zor günlerden geçiyoruz. Memleketimiz büyük depremlerle sarsıldı ve sarsılmaya devam ediyor. Biz inanıyoruz ki bu kainatın sahibi Allah’tır ve bu kainatta olup biten her şeyden haberdar olan Allah’tır. Onun mülkünde ondan habersiz bir şeyin olması mümkün değil inancımıza göre. O yüzden bu depremler sebep her ne olursa olsun, asıl irade sahibi Allah’tır. Dolayısıyla biz diyoruz ki yine ona yalvarmamız lazım. Ondan bu musibetlerin bitmesini dilememiz lazım. Günahlarımızdan dolayı tövbe etmemiz lazım. Bu musibetlerin yaşanmaması için dua etmemiz lazım. Çünkü o dilerse bunları durdurur. O dilemediği müddetçe kimsenin gücü buna yetemez. Ondan dolayı diyoruz ki halkımızla beraber şu meydanlarda Rabbimize yalvarmaya geldik. Bu musibetlerin son bulması için Rabbimize yalvarmaya geldik. Bunların bir manası var, mutlaka vardır, bizim iyi okumamız lazım. Bu musibetlerle tabiri caizse kıyametleri gördük ve görmeye devam ediyoruz. Bütün bunlardan Müslümanlar olarak kendimize ders çıkarmamız lazım. Rabbimizle aramızı düzeltmemiz lazım. Rabbimize bu musibetlerin ortadan kalkması için yalvarmamız lazım. İşte biz bunun için buraya gelmişiz. Vefat eden halkımız için, Müslüman kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazını kılacağız ve bütün maksatlarımız için de hep beraber inşallah tövbe ve dua edeceğiz” dedi.