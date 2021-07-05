banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Küçükçekmece'de metrobüs kazası!
Küçükçekmece'de metrobüs kazası!
Metrobüste ilginç maske tartışması
Metrobüste ilginç maske tartışması

Batman’da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman kent merkezinde parkın içinde bulunan beton dökümü çöp kutusuna sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Haberde İnsan 05.07.2021, 12:52
Batman’da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman kent merkezinde parkın içinde bulunan beton dökümü çöp kutusuna sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Seyitler Mahallesi Şerzan Kurt Parkında meydana gelen olayda 6 yaşındaki A.K. isimli çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynarken saklandığı beton çöp kutusuna sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Batman Belediyesine ait itfaiye ekipleri, 1 saat süren hummalı çalışmanın ardından beton çöp kutusuna sıkışan çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu