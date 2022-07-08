Batman’da 55 bin liraya satılacak 1 tonluk kurbanlık pazarda yerini aldı

Batman’da canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı’nın arife gününde hareketlilik yaşanıyor.

Hayvan çiftliğinde besicilik yapan Sefa İlbaş, müşterilerinin gelmeye başladığını belirterek 100’e yakın büyükbaş ve 300’e yakın da küçükbaş hayvanlarının olduğunu söyledi. Şimdiye kadar 20’ye yakın büyükbaş, 70’e yakın da küçükbaş kurbanlık sattıklarını aktaran İlbaş, “Hala da gelenler, telefon açıp soranlar var. En büyük hayvanımız 1 ton civarında olup simental cinsidir. 3 yaşındadır. Fiyatı ise 55 bin TL. Gelen müşterilere 45 bin TL’ye kadar yardımcı oluruz. Çiftliğimiz 10 dönüm üzerine kurulu. Kesim yerimiz mevcut. Hayvanlarımızı İstanbul’a, İzmir’e, Türkiye’nin birçok şehrine gönderdik. İnsanlar daha çok küçükbaşa yöneliyor, büyükbaşa hisseli giriyorlar genelde. Hisseye de aynı anda 3-5 kişi giren var” dedi.