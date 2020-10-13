Batman Valisi Şahin vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
"MAHALLE BULUŞMALARI" PROGRAMI KAPSAMINDA SAĞLIK MAHALLESİ SAKİNLERİYLE MEHMET ŞİRİN ÖNDAŞ TAZİYE EVİ BAHÇESİNDE BULUŞAN BATMAN VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HULUSİ ŞAHİN, MAHALLE SAKİNLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ. "MAHALLE BULUŞMALARI" PROGRAMINA BATMAN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI MUZAFFER ÖZKAN, ALİ OSMAN BİLGİLİ, İL EMNİYET MÜDÜRÜ KÖROĞLU KIRAÇ VE BİRİM MÜDÜRLERİNİN YANI SIRA MAHALLE MUHTARI FATMA TÜRKAN İLE VATANDAŞLAR KATILDI.
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Sağlık Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Vali Hulusi Şahin, mahalle buluşmaları kapsamında Sağlık Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Etkinliğe, Vali Şahin’in yanı sıra Batman Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan, Ali Osman Bilgili, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve birim müdürlerinin yanı sıra mahalle muhtarı Fatma Türkan ile vatandaşlar katıldı. Programda vatandaşlar sorun, istek ve taleplerini Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin’e ileterek çözüme kavuşmasını istedi. Vali Şahin vatandaşların tüm taleplerini not alarak çalışma başlatacaklarını söyledi.
Program sonunda gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, "Mahalle buluşmalarımız devam ediyor. Haftada bir yetiştiremediğimizde iki haftada bir mutlaka mahallemizde toplanıyoruz. Halkın ilgisinden memnunuz pandemi kuralarına uymak kaydıyla hareket ediyoruz. Gördüğünüz gibi temel problemler hep aynı aslında her mahallede altyapı sorunları altyapı sorunların altında aslında sağlıksız kentleşmenin getirdiği problemler var. Örneğin bu şehirde bu mahallede bir tek sosyal donatı yok yani ne bir park var ne bir okul var ne ana sınıfı var sadece bir taziye evi var o da bu arsa satın alınmış sonradan hayırseverler tarafından burası yapılmış mahalle buluşmalarımızı taziye evinin bahçesinde yapabildik. Halbuki hepsinin yapılması lazım bu da sağlıklı kentleşme ile olur sağlıklı kentleşmede imar ile olur biz burada bütün amacımız sağlıklı kentleşmeyi tesis edebilmektir. Elimizden geldiğince yedek bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
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