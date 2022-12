Batman İtfaiyesi 1 yılda 3 bin 55 olaya müdahale etti

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2022 yılı içerisinde toplam 3 bin 55 olaya müdahale etti.

Batman’da 7/24 görev başında olan ve olaylara anında müdahale etmek için mücadele eden itfaiye müdürlüğü ekipleri, bir yılda 3 bin 55 olaya müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri aynı zamanda göçük, kaza, mahsur kalma gibi olayda da yer alarak çalışmalar gerçekleştirdi.

İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları soba bacalarını temizletmeleri ve vatandaşların çoklu prizlere kablo takma konusunda uyardı.

Son yılarda yapılan büyük yatırımlarla Batman itfaiyesi olarak iyi bir seviyeye geldiklerini belirten Batman İtfaiye Müdürü Mizbah Akboğa “Batman itfaiyesine yaklaşık son bir buçuk yıldır ciddi yatırımlar yapıldı. Şu an gördüğünüz yeni itfaiye müdürlüğü binası, itfaiye araçları, merdivenli itfaiye aracı, su ikmal aracı, dar alan aracı, kurtarma aracı ve son teknoloji ekipmanlar alındı. Yapılan bu yatırımlar sayesinde şu an Batman itfaiyesi olarak iyi bir seviyeye geldik. İnşallah bundan sonraki yapacağımız yatırımlar ile birlikte çok daha üst seviyelere gelmiş olacağız. Bizim buradaki amacımız Güney Doğunun incisi olan Batman’da profesyonel ve Güney Doğunun en iyi donanıma sahip itfaiye ekibini oluşturmaktır” dedi.

“Soba bacalarımız yılda en az bir kez temizlenmesi lazım”

Ekipleriyle birlikte her zaman hazır bir şekilde görev başında olduklarını söyleyen İtfaiye Müdürü Akboğa, “ Batman itfaiyesi olarak şu an 124 personel, 16 itfaiye aracı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar aldığımız veriler 3 bin 55 itfaiye olayımız gerçekleşti. Bu itfaiye olayı içerisinde yangın, kurtarma, dalgıç boğulma her türlü alanı kapsıyor. Biz, Batman’da 3 şube ile hizmet vermekteyiz. Bizim bölgede yangın, sezonuna göre değişiyor. Yazın yangın yükümüz ağırlıklı olarak anız yangınlarına müdahale ediyoruz. Kışın da özelikle sobadan kaynaklı baca yangınları, elektrik yangınları ağırlıklı karşılaşıyoruz. Özelikle soba bacalarından bahsetmek istiyorum soba bacalarımız yılda en az bir kez temizlenmesi lazım çünkü belli bir zaman geçtikten sonra sobanın içerisinden bacasının içerinde biriken kurumlar yanar vaziyetteki sobadan çıkan kıvılcımlarda bildiğiniz yağ gibi tutuşup bacanın içerisinde kor hale getirip yangınlara sebebiyet verebiliyor" dedi.

Özelikle kış aylarında ısınmadan kaynaklı elektrik yangınlarının fazla olabilmekte olduğuna değinen Akboğa, "Elektrik yangınlarında vatandaşlarımız çoklu prizler takmakta bu da beli bir zamandan sonra aşırı ısınma sonucu yangınlar meydana geliyor. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Araç sürücülerine şunu demek istiyoruz itfaiye olaylarında bizim buradan çıkış süremiz 40 ila 50 saniye iken maksimum maalesef bilinçsiz vatandaşlar olabiliyor sireni anonsları duydukları halde gereken önem verilmiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız itfaiye, ambulans ve acil hizmet sunan kurumların araçlarını sirenleri duydukları zaman yol vermeleri, kırmızı ışıkta duruyorsa kontrolü bir şekilde geçmeleri gerekiyor. Kırmızı ışıkta bazı vatandaşlar geçersem ceza uygulanır mı diye düşünüyor ama genelde uygulanmıyor. Kontrolü bir şekilde yol verilirse trafik cezası kesilmiyor” diye konuştu.

“İtfaiye ve ambulansa yol verin”

8 yıldır itfaiye ekininde çalışan Mehmet Şirin Kurt ise “Batman halkımızdan ricam özelikle yangın mahalline giderken araç sürücüleri duyarsızlıklarından dolayı yangın mahalline geç gidiyoruz. Bu durum bizden dolayı kaynaklanmıyor. Özelikle itfaiye, ambulans araçlarını gördüğü zaman sağa ve sola çekilerek yol vermeleri gerekiyor. Çünkü biz yangın mahalline giderken her geçen saniyenin bizim için ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz halkımızın da bu bilinçte olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.