Batman Havalimanı 2021 yılında 527 bin yolcuya hizmet verdi

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı’nın 2021 yılına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Batman Havalimanı’nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 35 bin 813 olduğu bildirildi. Aralık ayında, Batman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 244’e ulaştığı, kargo, posta, bagaj trafiği ise toplamda 318 ton olduğu belirtildi. Ocak ayından Aralık ayına kadar ki dönemde ise Batman Havalimanı’nda yolcu trafiğinin 527 bin 82 kişi, uçak trafiği 3 bin 644, yük trafiğinde kargo, posta, bagaj da ise 4 ton 998 kilo olarak gerçekleştiği kaydedildi.