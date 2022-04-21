Batı Trakya camiası iftarda buluştu

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi’nin düzenlediği geleneksel iftar programına katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hep birlikte Ramazan ayının güzelliklerini yaşarken, aynı zamanda birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini söyledi.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi’nin Kültürpark’ta gerçekleştirdiği geleneksel iftar programına; TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Kozlukebir eski Belediye Başkanı İbrahim Şerif, Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonu (ABTTF) Onursal Başkanı Cafer Alioğlu’nun yanı sıra birçok dernek üyesi katıldı. İftar programında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Pandemi sonrası böylesine güzel bir coşkuyu ilk defa yaşıyoruz. Bu coşku, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışmanın da güzel bir örneği. Bu akşam buraya katılanların sergilediği bu dayanışma örneği için kendilerini alkışlamalarını istiyorum” dedi.

Kendisinin de bir dönem başkanlığını yaptığı Batı Trakya Türkeri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi olarak çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bu akşam burada birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzun mesajını veriyoruz. Bu birlik ve beraberlik mesajı aynı zamanda Türkiye’nin bir mesajı. Çünkü Bursa’mız Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya’dan göç eden insanların buluştuğu, kendilerine yurt edindiği kadim bir şehir. Bizler de yaşadığımız bu şehri sahipleniyoruz. Geleneklerimizi sahipleniyoruz. Ramazan ayının güzelliklerini hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi olarak pek çok noktada vatandaşlarla iftar sofralarında buluştuklarını ifade eden Dündar, “Bosna, Kosova, Bulgaristan ve Kafkaslar’da kısaca Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar her noktada varız. Bu bize, kurucumuz Osman Gazi Han’ın düsturu, bizlere koyduğu hedeftir. Bizler de bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. İnancımızı, kültürel değerlerimizi koruyup yaşatmamız, bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu akşam büyük bir dayanışma örneği sergileyen Batı Trakyalı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum” dedi.

İftar programında konuşan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile BTTDD Bursa Şube Başkanı Dr. Ali Eminlatif de Covid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar yüzünden 2 yıl aradan sonra gerçekleştirilen iftar programının, Batı Trakya camiasının birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir göstergesi olduğuna dikkat çektiler.