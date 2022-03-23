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Bat Tokat’ın mı Sivas’ın mı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in “Bat yemeği Sivas’a ait” açıklamasına karşı açıklama yaparak, “Bat Tokat’ındır. Sivas Belediye Başkanımızı seviyoruz, Sivas’ımızı seviyoruz. Onlara selam iletiyoruz. Tokat Batı’nı yemeğe davet ediyoruz” dedi.

Haberde İnsan 23.03.2022, 12:44
Bat Tokat’ın mı Sivas’ın mı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in “Bat yemeği Sivas’a ait” açıklamasına karşı açıklama yaparak, “Bat Tokat’ındır. Sivas Belediye Başkanımızı seviyoruz, Sivas’ımızı seviyoruz. Onlara selam iletiyoruz. Tokat Batı’nı yemeğe davet ediyoruz” dedi.

Sivas’ta “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında yemek türetme etkinliğinde “Bat” yemeği yapıldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, basın mensuplarının ‘Bat yemeği Sivas’ın mı, Tokat’ın mı?’ sorusuna “Bat yemeği Sivas’a ait” cevabını verdi. Başkan Bilgin’in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Tokatlılar bat yemeğin tartışmasız Tokat’ın olduğunu, türküsünün bile yazıldığının altını çizdi.

Tokat kebabı ile ilgili de iki il arasında tartışma yaşanmıştı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, geçtiğimiz yıllarda da Tokat kebabı ile ilgili de benzer bir tartışma yaşandığının altını çizerek, “Hilmi başkanım bizim dostumuz. Çok sevdiğimiz birisi. Yine Sivas’ımız Sivas Belediyemiz bizim kardeş ilimiz, kardeş belediyemiz. Sonuçta Sivas’ta olan münasebetlerimizi söylemeye gerek yok. Sivas gerçekten bizim böyle en sevdiğimiz illerin başında geliyor. Tabii bazen de böyle tatlı rekabetler de oluyor. Bundan daha önceki bir zaman diliminde Tokat kebabıyla ilgili de böyle bir tartışma çıkmış ve akabinde Tokat kebabının tescili alınmış, coğrafi işareti alınmış ve kebabın Tokat’a ait olduğu tescillenmişti. Şimdi de tabii batla ilgili böyle bir süreci izliyoruz” dedi.

“Bat Tokat’ındır”

Başkan Eroğlu, “Batın ana ham maddesi yeşil mercimektir. Yeşil mercimeğin içerisine salça, baharatlar, ceviz gibi bir takım diğer ürünlerin de eklenmesiyle yapılan bir yiyecek. Bat nasıl güzel yenir derseniz asma bağ yaprağı ile ev ekmeği ile yenir. Şimdi baktığımızda bugün asma bağ yaprağı deyince Tokat akla gelir. Yani yapraksız bir bat yemeği olmaz. Yaprak Sivas’ta var mı? Derseniz yok. Nerede var yaprak? Tokat’ta var. Birincisi bu. İkincisi mercimek. Ben bildiğim kadarıyla Sivas’ta öyle çok mercimek falan yetişmez. Mercimek Tokat’ta yetişir. Ama Sivas’ta yeşil mercimek yetişmez. Belki bazı alanlarda bilmiyorum varsa benim lütfen yanlışımı düzeltin. Mercimek de Tokat’a ait. Şimdi bütün bunları derleyip topladığınızda yani mercimeğin Tokat’ta yetişiyor olması batın en önemlisi yaprakla beraber yeniliyor olması baktığınızda bu işin Tokat’ta olduğunu zaten ispat eder. Bir de bizim “Tokatlıyız dediler. Bir kazan batı yediler. Daha yok mu? Dediler” diye devam eden çok güzel de bir türkümüz vardır. Herhalde bütün bunlardan sonra da bir şey demeye de hacet kalmamıştır. Bat Tokat’ındır. Sivas Belediye Başkanımızı seviyoruz, Sivas’ımızı seviyoruz. Onlara selam iletiyoruz. Tokat Batı’nı yemeğe davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bat yemeği Tokatlıların vaz geçilmezi

Tokat mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan bat yemeği bulgur ve mercimekle hazırlanır. Yanında asma yaprakları veya ekmek ile servis edilir. Domates salçası katıldığından ekşili bir tadı olan bat yemeğini genelde kadınların gün davetlerinde vaz geçilmezleri arasında yer alır. Kentte lokanta işletmecisi Necla Keser, bat yemeğinin Tokatlıların vaz geçilmez damak lezzetleri arasında yer aldığını söyledi. Keser, bat yemeğinin Tokat’ın olduğunun belirterek, “Tokat kebabını sebzeli kebap olarak sunduktan sonra şimdi de batımıza sahip çıktılar. Sivaslı kardeşlerimi bir işletmeci olarak çok seviyorum. Ben lokantamda Sivas köftesi satıyorum ama Tokat köftesi diye demiyorum. Tokat kebabı olsun, bat olsun. Yöremize ait bir yemektir. Herkes kendi yemeğine sahip çıksın" açıklamalarında bulundu.

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