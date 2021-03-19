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Başörtülü Sümeyya’nın mücadelesi sonuç verdi, Bosna Hersek’e gidebiliyor

Başörtülü olduğu için Bulgaristan tarafından vize başvurusu kabul edilmeyen Sümeyya Yılmaz’ın yaşadığı sorun çözüme kavuşturuldu. Yılmaz, arkadaşıyla birlikte Bulgaristan üzerinden Bosna Hersek’e gidebilecek.

Haberde İnsan 19.03.2021, 09:18 19.03.2021, 10:35
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Başörtülü Sümeyya’nın mücadelesi sonuç verdi, Bosna Hersek’e gidebiliyor

Başörtülü olduğu için Bulgaristan tarafından vize başvurusu kabul edilmeyen Sümeyya Yılmaz’ın yaşadığı sorun çözüme kavuşturuldu. Yılmaz, arkadaşıyla birlikte Bulgaristan üzerinden Bosna Hersek’e gidebilecek.

Sivas’ta yaşayan Sümeyya Yılmaz, Avrupa Birliği destekli bir proje için Bosna Hersek’e gitmek üzere Bulgaristan Konsolosluğuna vize başvurusu yaptı. Başvurusu kabul edilen Yılmaz’ın, karayolu ile Bulgaristan üzerinden geçiş yapması gerekti. Yılmaz transit vize almak için başvuru yaptı, ancak Bulgaristan konsolosluğundan hiç beklemediği bir cevap aldı. Konsolosluk, Yılmaz’a başı kapalı fotoğrafının kabul edilmediğini ve başı açık fotoğraf getirmediği takdirde evraklarının kabul edilmeyeceği bildirdi. Hayal kırıklığına uğrayan Yılmaz, bunun insan haklarına aykırı olduğunu düşünerek gerekli mercilere başvurular yaptı. Yılmaz’ın yaşadığı mağduriyetin İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından haber yapılmasının ardından yetkililer harekete geçti. Dışişleri Bakanlığının devreye girmesiyle sorun çözüme kavuşturuldu. 2 hafta sonra Bosna Hersek’e gitmeye hazırlanan Sümeyya Yılmaz, başka insanların mağdur olmaması için bu durumun tamamen çözüme kavuşturulmasını istiyor.

İHA’nın haberinin ardından yetkililer devreye girdi

Sümeyya Yılmaz, İHA’nın haberinin ardından yetkililerin devreye girdiğini belirterek, “Kayseri Erciyes Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisiyim. Bu yıl Avrupa destekli bir proje ile Bosna Hersek’e gitmeyi planlıyorduk 2 arkadaş. Karayoluyla gitmeyi tercih ettiğimiz için Bulgaristan üzerinden gitmemiz ve transit vize almamız gerekiyordu. Bunun için 3 Mart’ta vize başvurusu yaptık fakat vize başvurumuz başörtüsü nedeniyle reddedildi. Bizden başı açık fotoğraf istediler aksi takdirde kabul etmeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine bir süreç başlatmak istedim çünkü bu durum insan haklarına aykırılık teşkil etmektedir. Bana dönüşler çok güzel oldu. Özellikle insan hakları savunuculuğu yapan dernekler çok destek oldular. Basın bildirileri, büyükelçiliğe mektup yazarak. Daha sonra Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin aradı ve süreç hakkında bilgi istedi. Dışişleri bakanlığını arayarak bana yardımcı olunması için destek istedi. Daha sonra Dışişleri Bakan yardımcısı Yavuz Selim beyin talimatıyla vize daire başkanı aradı. Bu süreçle ilgilendiklerini söylediler’’ dedi.

“Kalıcı çözüm olmadığı için eksik mutluluk yaşamaktayım’’

Yılmaz, durumun sadece kendileri için çözüldüğünü ancak başka insanların mağdur olmaması için tamamen çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyerek, “Sonra sadece bizim için bu konu çözüme ulaştırıldı. Bulgaristan konsolosluğu sadece bizim için tolerans göstereceklerini ve başörtülü kabul edeceklerini söylediler. Fakat kesin bir çözüme ulaşmadı. Yani yeni mağduriyetlerle bu süreç devam edecek gibi gözükmektedir. Bu duruma kalıcı bir çözüm istiyoruz. Başka bir mağduriyet olmaması için. 2 hafta içerisinde Bulgaristan üzerinden Bosna Hersek’e gitmeyi planlıyorum. Şu an en azından bizim için bir problem teşkil etmiyor. Kendi açımdan mutlu oldum fakat kalıcı bir çözüm olmadığı için eksik bir mutluluk yaşamaktayım. Çünkü bu ciddi bir insan hakları problemi. Bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektedir’’ şeklinde konuştu.

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