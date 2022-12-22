Basketbol Şampiyonlar Ligi maçında sürpriz evlilik teklifi

Bursa’da oynanan TOFAŞ-UCAM Murcia Basketbol Şampiyonlar Ligi maçının devre arasında saha ortasında bir adam sevgilisine evlenme teklif etti.

TOFAŞ- UCAM Murcia Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmanın devre arasında 12 yıldır Türkiye’de yaşayan ve ticaretle uğraşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 24 yaşındaki Abdoul Karim Kasongo, üniversiteden tanıştığı yüksek lisans öğrencisi Rumeysa Şenay’a parke saha üzerinde sürpriz evlilik teklifi yaptı.

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maçın devre arasında gerçekleşen organizasyonda tribünde bulunan Rumeysa Şenay ve arkadaşı, yapılan çekiliş sonucu hediye kazandıkları bahanesiyle saha içine çağırılırken, hiç beklemediği anda hayatının sürprizini yaşadı ve evlenme teklifi aldı. Abdoul Karim Kasongo’nun hazırladığı organizasyonla yüzlerce seyirci önünde evlenme teklifi alan Rumeysa Şenay, büyük mutluluk yaşarken, Abdoul Karim Kasongo’nun diz çökerek yaptığı evlilik teklifine ‘Evet’ dedi. Evlenme teklifine evet cevabı gelince salonu dolduran insan genç çifti alkışlayarak kutladı.

Evlilik teklifi organizasyonu için yaklaşık bir ay uğraştığını dile getiren Abdoul Karim Kasongo, TOFAŞ Spor Kulübü’ne ve emeği geçen arkadaşlarına teşekkür etti. Evlenme teklifi alan Rumeysa Şenay ise "Arkadaşının kendisini maç izlemeye getirmişti ama sonra çekiliş çıktı dediler ve böyle oldu. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.