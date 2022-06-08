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Başkentte yürek ısıtan görüntü

Ankara’yı dün etkisi alan sağanak yağış ve fırtınada yürekleri ısıtan, ’İnsanlık ölmemiş’ dedirten bir olay yaşandı.

Haberde İnsan 08.06.2022, 09:51
Başkentte yürek ısıtan görüntü

Ankara’yı dün etkisi alan sağanak yağış ve fırtınada yürekleri ısıtan, ’İnsanlık ölmemiş’ dedirten bir olay yaşandı.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Seyranbağları’nda dün yaşanan fırtına ve sağanak yağış sırasında yaşanan bir olay dikkat çekti. Bir alışveriş merkezinin dışarıdaki manav reyonunun üzerindeki örtü fırtına sırasında uçtu. Bunu gören yoldan geçen bir vatandaş tezgahtaki ürünler yağıştan zarar görmesin diye üzerlerini örtü. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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