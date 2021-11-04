Başkent’te karekod anket dönemi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şeffaflık ve katılımcılık anlayışı ile yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Başkent’te ulaşımın daha konforlu ve güvenli olması, yeşil alanların da daha temiz olması için “Karekod Anket” uygulaması hayata geçirildi. Vatandaşlar, toplu taşıma araçları, raylı sistemler ve parklara yerleştirilen karekodları okutarak yaşadıkları kentte beklenti, talep ve şikayetlerini ankete katılarak iletebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, şeffaflık ve katılımcılık anlayışı doğrultusunda Başkentlileri kent yönetiminde söz sahibi yapacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Başkent’te ulaşımın daha konforlu ve güvenli olması başta olmak üzere yeşil alanların temizliği ve korunması konularında vatandaşların görüşüne başvuran Büyükşehir Belediyesi “Karekod Anket” uygulamasını hayata geçirdi.

Metro, Otobüs ve Parklarda Karekod Dönemi

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek akıllı kent uygulamalarını Başkentlilerle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları, raylı sistemler ve dinlenme alanlarına karekodlar yerleştirdi.

Başkent Mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarına indiren vatandaşlar, bundan sonra “Karekod Anket” butonuna tıklayarak ankete katılabilecek. Sürücülerin tavır ve davranışlarından otobüslerin temizliğine, konfor ve güvenlikten parkların temizliğine kadar pek çok başlığın yer aldığı ankete katılan vatandaşlardan bu başlıkları 1 ila 5 arasında puanlaması istenecek.

Hedef daha yaşanabilir bir Başkent

Daha yaşanabilir bir başkent için bu çalışmayı başlattıklarını ve böylece Başkentlilerin talep, öneri, şikayet ve beklentilerini daha hızlı şekilde görebileceklerini belirten EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı 4 Bölge İşletme Şube Müdürü Süleyman Çakır, şu bilgileri paylaştı:

“Başkent Mobil uygulamasında karekod içeren ve araç plakasına tanımlı anket çalışmasına Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın yönlendirmesi ile başladık. Bu uygulamaya Başkent Mobil üzerinden karekod anket butonunu tıklayarak ulaşabiliyoruz. Bu uygulamada sürücülerimizin yanı sıra aracın temizlik, konfor, güvenlik, aracın ısıtma ve soğutmasına ilişkin konu başlıkları bulunuyor. Yolcularımız bu ankete katılarak görüşlerini, talep ve şikayetlerini bildirebilirler. Vatandaşlarımızdan gelen veriler doğrultusunda en kısa sürede daha iyi, daha verimli, daha rahat, daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortamda seyahat imkanı amaçlanmaktadır.”

Uygulamanın yeni başladığını ifade eden EGO 4 Bölge’de görev yapan otobüs sürücülerinden İlyas Kahraman da düşüncelerini, “Gayet güzel bir uygulama oldu. Günümüzde teknolojiyi kullanarak otobüslerimiz için sürücü arkadaşlarımız için yapılan eleştiriyi görmek adına çok güzel bir uygulama olmuş. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle dile getirdi.

İlgi her geçen gün artıyor

Sürdürülebilir hizmetlerde kaliteyi artırmak amacıyla düzenlenen uygulamaya katılan vatandaşlar, görüşlerine önem verilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Sanem Buser, “İstanbul’dan geldim. Bence çok güzel bir fikir. Çünkü otobüse binerken bazen trafikte sürücü ile sorunlar yaşayabiliyoruz. Geri dönüş verebilmemiz için çok güzel, pratik ve teknolojik bir uygulama olmuş. Karekod kullanılarak yapılması da ayrıca hoşuma gitti." dedi. Vedat Uygun, “Toplu taşıma araçlarını kullandığımız için temizliği, güvenliği, şoförün yaklaşımı bizim için önemli. Bunlarla ilgili görüş bildirmemiz yerinde olmuş. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullanırken, Naz Gülenise “Özellikle şu salgın döneminde temizlik konusunda başarılı bir uygulama olmuş. Otobüslerin temizlik durumunu bildirebilmemiz için güzel bir uygulama.” diye konuştu.

Tanem Çaylak da “Salgın döneminde temizlik çok hassas bir konu. Sadece temizlikle ilgili değil herhangi bir sorun yaşadığımızda bildirebiliyor oluşumuz çok güzel.” dedi.