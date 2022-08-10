banner528

banner549

banner547

Son Dakika
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Başkent’te fabrika önünde gerginlik

Deterjanpazarı Com firması ile iş yapan yüzlerce vatandaş, hak edişlerini alamadıkları için mağdur oldukları iddiasıyla Kahramankazan’daki firmanın fabrikası önünde toplandı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle polis önlem aldı.

Haberde İnsan 10.08.2022, 11:41
Başkent’te fabrika önünde gerginlik

Deterjanpazarı Com firması ile iş yapan yüzlerce vatandaş, hak edişlerini alamadıkları için mağdur oldukları iddiasıyla Kahramankazan’daki firmanın fabrikası önünde toplandı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle polis önlem aldı.

Kamuoyunda "Deterjanpazarı Com" olarak bilinen ve sattıkları ham maddeyi işleyen vatandaşlardan üç katı fiyatına geri alan firmanın Kahramankazan’ın Saray Mahallesi’nde bulunan fabrikası önünde mağdur oldukları iddiasıyla yüzlerce vatandaş toplandı. Ödemelerin yapılmadığını ve firma yetkililerinin ortada olmadığını iddia eden vatandaşlar ile fabrikada bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri önlem aldı. Yaşanan gerginlik devam ediyor.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu