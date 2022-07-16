Başkentte ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’ başlıyor

Yaz boyunca çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak olan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’ ile Başkentlileri buluşturmaya hazırlanıyor.

Başkenti sanatın ve kültürün başkenti yapmak için yaz-kış etkinlik programlarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlileri şimdi de ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri’ ile buluşturacak. ABB, merkez ve ilçelerdeki açık ve kapalı alanlarda ünlü sanatçı ve müzik gruplarının ekim ayının sonuna kadar yer alacağı ücretsiz konserlerle vatandaşların aileleriyle kültür ve sanat dolu bir yaz geçirmesini amaçlıyor. 22 Temmuz’da başlayacak yaz konserleri serisi çerçevesinde Musa Eroğlu’ndan Cem Adrian’a, Selda Bağcan’dan Zara’ya, Kubat’tan Fuat Saka’ya kadar birçok ünlü sanatçı Başkentte sevenleriyle bir araya gelecek.

Musa Eroğlu’ndan Cem Adrian’a Selda Bağcan’dan Zara’ya

Musa Eroğlu’ndan Cem Adrian’a, Selda Bağcan’dan Zara’ya, Kubat’tan Fuat Saka’ya kadar birçok ünlü sanatçı ve müzik grubunun sahne alacağı ve panayır havasında geçecek yaz konserleri, ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

Tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz düzenlenecek yaz şenlikleri çerçevesinde konserler serisinin ilki 22 Temmuz Cuma günü Çubuk Şeyh Şamil Bulvarı’nda Kent Orkestrasının konseriyle başlayacak. Başkentliler, 23 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de Çubuk Şeyh Şamil Bulvarı’nda Hüseyin Turan’ın, Altınpark’ta ise Gökhan Türkmen’in konseri ile müziğe doyacak.

Başkentte yaz akşamları müzik dolu geçecek

ABB, Başkentlilerin kültür ve sanat dolu bir yaz geçirmesini sağlamak amacıyla kentin dört bir yanında bulunan açık ve kapalı alanlarda düzenleyeceği konser etkinliklerine ev sahipliği yapacak.