Başkentliler kar sezonunu Elmadağ’da kapattı

Ankaralılar, hafta sonu Elmadağ Kayak Merkezi’nde karda kızaklarla doyasıya kaydı.

Ankara’da 7’den 70’e her yaştan vatandaş, karlar erimeden önce geldikleri Elmadağ Kayak Merkezi’nde kızaklarla kaydı. Zirveden aşağı doğru kızakla kayanlar, zaman zaman hızını alamayarak düştü. Torununu alıp gelen dedeler, çocuğuyla eğlenmek isteyen aileler ve özellikle de çocuklar keyifle kayarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Pandemi döneminin acısını çıkarırcasına eğlenen başkentlilerin kar keyfi havadan görüntülendi.

Torunu, eşi, gelini ve oğlu ile Elmadağ Kayak Merkezi’ne gelen Recep Tosun, “Her zaman da gelirim. Kaymak çok güzel. Kayakla kaymanın tadını bilen bırakamaz. Ben onu çok sevdim. 50 yaşından sonra öğrendim. Her sene kayarım. Uludağ’a gittim, Kartalkaya’ya gittim. Burası biraz daha düzenli olsa daha güzel olur. Çok dik pistleri. Pek kayılmıyor ama çocuklar için muhteşem bir yer. Kayarken yaşadığım mutluluğu anlatamam. Çok mutluyum. Çok zevk verici bir şey” dedi.

8 yaşındaki Emir Gülsoy, kayak merkezinde çok eğlendiğini belirterek, “Ankara’daki herkes buraya gelsin. Çünkü çok güzel bir yer. Kızak kaymak eğlenceli. Burada güzel vakit geçiriyorum. Burada bugün oyun oynadım. Şimdi de kızak kayacağım. Daha önce iki kere gelmiştim. Çok sevmiştim burayı. O yüzden gelmek istiyorum her pazar” diye konuştu.

Karın tadını kaymaktan çok sıcak çay içip temiz hava alarak geçiren Erdinç Yıldız ise, “Uzun zamandan beri pandemiden sıkılmıştık. Bir küçük kızımız var. Onunla beraber geldik. O kayıyor, biz de onu seyrediyoruz. Hem de temiz hava alıyoruz. Güzel bir hafta sonu geçiriyoruz. Biz de sevindik geldiğimize. İyi oldu. Ben de kaydım. Çocukken ben de çok seviyordum kızakla kaymayı. Burada o özlemimi biraz giderdim. O çocukluk günlerime geri döndüm kayınca. O soğukta üşüdüğümüz, ellerimizin yandığı zamanları hatırladık. Hanımımla da o günleri konuşuyorduk. Güzel bir hafta sonu oldu” dedi.

Karın tadını kızakla kayarak çıkaran 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Elif Yıldız, “Tatilim güzel geçiyor. Kar olması güzel. Eğleniyoruz. Hafta sonumuz güzel geçiyor. Sıcak çikolata içtim, kaydım. Çok mutluyum. Çok tavsiye ederim burayı” ifadelerini kullandı.