Başkentli miniklere trafik eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”ni yenileyerek yeniden hizmete açtı. Pistteki teorik ve uygulamalı ilk trafik eğitimine Hürriyet İlkokulu anaokulu öğrencileri katıldı.

Başkentli çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmeyi hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıldır kapalı olan “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”ni yenileyerek çocuklarla buluşturdu. Kurtuluş Parkı içindeki Trafik Eğitim Pistinde düzenlenen ilk eğitim, Hürriyet İlkokulundan gelen 20 kişilik anaokulu öğrenci grubuyla başladı.

İlk ders kornası minikler için çaldı

Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde; karşıdan karşıya geçerken uyulması gereken kurallar, yaya geçidi, okul geçidi, trafik ışıkları, alt geçit, bisiklet yolunu kullanma kuralları ile emniyet ve oto koltuk kullanma kuralları hem pratik hem de akülü arabalarla pistte uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimlerin çocuklar üzerinde kalıcı bir birikim sağladığını vurgulayan Trafik Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Selda Kankan, şu bilgileri verdi:

“Bu yıl çocuklarımız için her türlü hazırlığı yaparak pistimizi tekrar hizmete açtık. Ankara’nın dört bir tarafındaki okullardan gelen çocuklarımızı ağırlamak için hazırız. Bugün ilk dersimiz başladı. Eğitime gelen öğrencilerimize önce sınıfımızda teorik daha sonra ise pistimizde akülü arabalarla uygulamalı eğitim veriyoruz. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak 2 sınıf öğleden önce, 2 sınıf da öğleden sonra olmak üzere günde 4 kez öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Yıllık ortalama 4 bin civarında öğrencimizi misafir ediyoruz. Pistimize okullar randevuyla geliyor. Çocuklarımızı çok özlemiştik, onlar da bizleri özlemiş olacak ki randevularımız 2 gün içinde doldu. Bizim buradaki hedefimiz çocuklarımızda okullarında öğrendiklerine ek olarak trafik konusunda bilinç oluşturabilmek ve uygulamalı olarak öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlamak.”

Minikler eğlenerek öğreniyor

Hürriyet İlkokulundan gelen 5-6 yaş grubundaki minikler eğlenerek öğrendikleri trafik kuralları ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Öğrenciler, çok güzel bilgiler öğrendiğini söyledi.