Başkent’e gelen depremzedeler hayata tutunmaya çalışıyor

Ankara’daki sivil toplum örgütleri, kapılarını Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen afetzedeler için açtı.

’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem, şehirlerin ve özellikle insanların ağır hasarlar almasına neden oldu. Deprem dolayısıyla evlerini, akrabalarını ve sevdiklerini kaybeden depremzedelere bir düzen sağlayabilmek ve yardım edebilmek için Ankara’daki Kayseri Pusatlı Köyü Dernek yönetimi, depremzedelere yardım elini uzattı. Afetzedelere yardım çalışması çerçevesinde 68’e yakın kişi Ankara’da Serhat Mahallesi’nde yer alan derneğe bağlı sosyal tesise yerleştirildi. Depremzedelerin temel ihtiyaçları dernek yönetimi tarafından sağlanıyor. Bunun yanı sıra, dernek yönetimi afetzede çocuklara sosyal aktivite sağlayabilmek için çocukları, sinema ve oyun parkalarına götürerek vakit geçirmelerini sağlıyorlar.

“68’e yakın depremzede var”

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren afet bölgelerine yardımlarda bulunduklarını dile getiren Kayseri Pusatlı Köyü Dernek Başkanı Mustafa Özyolu, “Bütün hemşehrilerimiz deprem bölgesine dağıldı. Kimisi Kahramanmaraş’a, kimisi Hatay’a bu şekilde gittik. Durumun ciddiyetini anlayınca hemen akabinde geldik. Burayı yatakhaneye çevirdik. Derneğimiz 3 katlı, alt kat yemekhane, üst ve orta kat ise yatakhane, bölmeler halinde depremzedelere burayı açtık. Şu an toplam 68’e yakın depremzede var. Psikolojik destek sağlıyoruz ve çocukları sosyal aktivite olarak sinemaya götürüyoruz. Kadın kollarımız, kadınlar ile ilgileniyor. Gençlik kolları, gençlerimiz ile ilgileniyor” dedi.

“150’nin üzerinde akrabamızı kaybettik”

Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan depremlerin Adıyaman’da etkisini hisseden afetzede Mehmet Erkmen, enkaz altından çıktıkları zaman yağmur yağdığını ve yağmur altında kaldıklarını belirterek, “Üstümüz başımız, ayakkabımız, çorabımız, gömleğimiz, ceketimiz, kazağımız yok. Çıplaktık. Biz ortada kaldık. Bize suyu gönderenler 32 saat sonra yetişti. Yani, daha önceden kimse bizim yanımıza gelmedi. Adıyaman’da biz kendimiz bir şey yapamadık. Bekledik ki buradaki insanlar bizi kurtarır. Birçok insanımız enkaz altında kaldı. Bize bağırıyor ‘abi beni kurtarın’, ‘ben sağım’, ‘ailemi kurtarın’, ‘ben 5 kişiyim, 7 kişiyim’ birini çıkaramadık. Bu şekilde çok insanımızı kaybettik. 150’nin üzerinde akrabalarımızı kaybettik. Ankara’ya geldik. Yardımcı oluyorlar, yemeklerimizi veriyorlar burada kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Depremleri Hatay’da yaşayan çocuk Hülya Sancaktar, gün içerisinde oyunlar oynayarak vakit geçirdiğini aktararak, “Yapboz yaparak, oyunlar oynayarak vakit geçiriyorum. Kardeşlerimle oynuyorum. Kutu kutu pense oynuyoruz, yapbozları beraber yapıyoruz, bebeklerimizle oynuyoruz. Sinemaya, oyun parklarına gidiyoruz. Parkta oyunlar oynuyoruz. Sinemaya gitmekten, kardeşlerimle oynamaktan, oyun parkına gitmekten keyif alıyorum” diye konuştu.