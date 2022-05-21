Başkent sabahları belediyenin çorbasıyla daha sıcak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı BelPA Mutfağı’nda hazırlanan günlük sıcak çorbayı hafta içi hastaneler, üniversiteler ve OSB’lerin bulunduğu 10 noktada ücretsiz ikram ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin sağlıklı beslenebilmesi amacıyla ‘sıcak çorba’ ikramında bulunuyor. ABB’nin sabahın erken saatlerinde okuluna ya da iş yerine giden ve kahvaltı yapma imkanı bulamayan 7’den 70’e vatandaşların güne zinde başlaması için pandemi öncesi hayata geçirdiği ücretsiz sıcak çorba dağıtımı yoğun ilgi görüyor. BelPA Mutfağı’nda hijyenik koşullarda hazırlanan günlük sıcak çorba Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Şehir Hastaneleri, Hacettepe ve GATA Hastanesi, Gazi, Hacettepe (Beytepe Kampüsü), Yıldırım Beyazıt (Esenboğa Kampüsü) ve Yıldırım Beyazıt (Etlik Kampüsü) Üniversiteleri ile İvedik, Ostim ve Şaşmaz Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) olmak üzere toplam 10 noktada dağıtılıyor. OSB’lerde çalışanlar kadar esnafın hatta bu bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin de yararlandığı sıcak çorba dağıtımı hafta içi her gün gerçekleştiriliyor.