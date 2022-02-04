Başkan Yılmaz’dan şehit ailesine kandil ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, üç ayların başlangıcı olan regaib kandilinde şehit ailesi ve Yıldırımlılarla buluştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, regaib kandilinde, 1995 yılında Sivas’ın Zara ilçesinde teröristlerin aracından indirerek dağlık alanda şehit ettiği Astsubay Kıdemli Üstçavuş Murat Namdar’ın eşi Yıldız Hemşireyi ziyaret etti. Değirmenlıkızık Mahallesi’nde oturan şehit eşi ile sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, şehit Namdar’ın annesi ile telefonla görüşüp her daim yanlarında olduğunu ifade etti. Şehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa az olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Vatan toprağımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Bu bedelin bir karşılığı yok, bu hiçbir şeyle mukayese edilemez. Ödenen bu bedel emsalsizdir. Bu anlamda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Şehadet makamı bir hak ediştir. Şehitlik mertebesi herkese nasip olmuyor. Allah milletimize zeval vermesin” dedi.

Şehit eşi Yıldız hemşire ise, “Bizleri unutmadığı ve yanımızda olduğu için başkanımız Oktay Beye teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehit ailesine Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Başkan Yılmaz, daha sonra Yıldırım Külliyesi’nde vatandaşların kandilini kutlayarak kandil simidi ikram etti.