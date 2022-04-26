Başkan Yılmaz’dan gençlere kaykay parkı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan gençlere 19 Mayıs hediyesi.. Gençleri, aksiyon ve adrenalinle buluşturacak olan, kaykay ve paten tutkunlarının heyecanla tamamlanmasını beklediği, en ince ayrıntısına kadar düşünülen Skate Park (kaykay park) açılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlere verdiği sözü tuttu. Başkan Yılmaz’ın talimatlarıyla Büyükşehir tarafından Avlu Yaşam Merkezi’nde 1944 metrekare alan üzerine inşa edilen, çeşitli eğlenceli rampa ve engellerin bulunduğu Skate Park, kaykay ve paten meraklılarının uğrak yeri haline gelecek. Gençlerin özgürce eğlenmeleri ve spor yapmaları için her detayı düşünülerek hazırlanan park tamamlanmak üzere. Peyzaj ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Skate Park, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılacak.

Bin 944 metrekare alana kuruldu

Peyzaj ve aydınlatma çalışmalarının yapılarak gençlerin hizmetine sunulacak olan Skate Park ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’ndan Peyzaj Mimarı Semra Akçaer, “Kaykay pisti 1944 metrekare alan üzerinde kurulu. Alan, havuz ve street dediğimiz iki bölümden oluşuyor. Çocuk ve genç, amatör ve profesyonel kısacası kaykay yapacak herkesin ihtiyaç ve beklentilerini rahatlıkla karşılayabilecek bir planlama yapıldı” açıklamasında bulundu.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri her türlü alt yapıyı hazırladıklarını belirten Peyzaj Mimarı Semra Akçaer, “Havuz, rampa ve merdivenli kaykay alanlarının bulunduğu parkta imalatlarımız tamamlanmış durumda, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarını da en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Burada ayrıca gençlerimizin gösterilerini yaparken rahatlıkla kayabilmeleri ve enerjilerini yüksek tutabilmeleri için bluetoothlu bağlantı sistemlerini hazır hale getirdik. Gençlerimizin özgürce eğlenmeleri, gönüllerince spor yapmaları için güzel bir alan oluşturduk” dedi.