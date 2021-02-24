Başkan Yazıcı’dan 65 yaş üstü vatandaşlara doğum günü sürprizi

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlardan şubat ayı doğumlulara, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, pasta göndererek doğum günlerini kutladı. Tek tek evlerin kapılarından ikram edilen doğum günü pastalarını alan 65 yaş üstü büyükler, duygu dolu anlar yaşadı.

Tuzla Belediyesi sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek 65 yaş üstü vatandaşlara doğum günü sürprizi yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlardan şubat ayında doğan 25 büyüğe, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, pasta göndererek doğum günlerini kutladı. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde görevli personeller, ilçede yaşayan şubat ayı doğumlu vatandaşları tespit ederek doğum günü pastalarını adreslere ulaştırdı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle tek tek evlerin kapılarından ikram edilen pastaları alan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Pasta dağıtımına Piri Reis Üniversitesi’nde okuyan iki gönüllü öğrenci de eşlik etti.

"Babam Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne giderken gayet iyiydi"

77’inci yaşını kutlayan Yusuf Kütük’ün gelini Fatma Kütük, “Resmi olarak 77 yaşında görünüyor ama 83’üncü yaşını kutluyoruz. Korona virüs salgınından kaçınmaya çalışıyoruz. Babam Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne giderken gayet iyiydi. Orada sürekli egzersizler yaptırdıkları için çok memnundu. Şimdi o zaman ki gibi değil” dedi.

Evde unutulmamak çok güzel

Doğum günü sürprizinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özler Umay, “78 yaşıma giriyorum. Çok çok büyük bir sürpriz oldu bana. Şadi Bey’i zaten çok seviyorum. Yaşlılarımıza vermiş olduğu saygı, sevgi hakikaten emsalsizdir. Bunu iltifat olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek. Çok mutlu oldum. Çok iyi bir insan. Gerçekten emsalsiz bir başkan diyebilirim. Bu yakın alaka ve sevgi hele ki bugün yapılan sürpriz kelimelere sığmıyor. Gençleri görünce, bu sevgiyi görünce mutlu oldum. Daha ne olsun. Uzun zamandır olmadığı kadar sevgi gördüm” dedi. Evde unutulmamanın kendisini mutlu ettiğini belirten Hümeyra Kaya,” Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber olmak mutlu etti. Bir de evde unutulmamak çok güzel. Şadi Başkanımız eminim bizi unutmamıştır. Bir gün de kapımı çalacağını bekliyorum” dedi.

"Büyüklerimize başkanımızın selamını iletiyoruz"

Doğum günü kutlanan büyüklere Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın selamlarını ilettiklerini belirten Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi Sorumlusu Özgen Hatipoğlu, “Büyüklerimizi bu pandemi sürecinde biraz mutlu edelim, büyüklerimizin ellerini öpelim, onların ufakta olsa yüzlerini güldürelim istedik. Doğum günlerini kutluyoruz. Üniversitelerden gönüllü arkadaşlarımız geliyor ve onlarla beraber çıkıyoruz. Her ay, belli büyüklerimizin doğum günlerini kutlayıp yüzlerini güldürüyoruz. En kısa zamanda pandemi bittiği zaman tekrar onları yanımıza alacağımızı göstermeye çalışıyoruz” dedi.

"Onlar mutlu oldukça biz de çok mutlu olduk"

Piri Reis Üniversitesi’nde okuyan ve pasta dağıtımına eşlik eden İlayda Nur Demir, ”Büyüklerimizi ziyaret ettik bugün. Onların doğum günlerini kutladık. Çok mutlu oldular. Onlar mutlu oldukça biz de çok mutlu olduk. Biz hatıra kalması için okulumuzun adına küçük birkaç hediye verdik” dedi.