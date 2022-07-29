Başkan Soyer’den darp edilen kadın şoföre çiçekli sürpriz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki gün bir erkek yolcu tarafından darp edilen ESHOT şoförü Burçin Akça’ya görevi başında ziyarette bulundu. Akça’nın kullandığı otobüse elinde çiçeğiyle binen Başkan Soyer, “O görüntüleri izleyince çok üzüldük. Seni şimdi böyle görünce içim rahatladı. Moralle işine devam ediyor olman beni de çok mutlu etti” dedi. Akça ise sürpriz ziyaret ve desteği için Başkan Soyer’e teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ESHOT’ta çalıştığı hatta önceki gün durak harici yolcu almadığı için bir erkek yolcu tarafından darp edilen kadın şoför Burçin Akça’ya sürpriz yaptı. Başkan Tunç Soyer, Akça’nın kullandığı 253 numaralı otobüse 9 Eylül Rektörlüğünün karşısındaki duraktan binerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Akça ise yolcuların arasında gördüğü Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti. Akça’ya çiçek verip “İnşallah yüzün hep gülsün” diyen Soyer, “Bir daha da böyle kötü bir olay yaşamamanı temenni ediyorum. Kalbimiz seninle” diye konuştu. Başkan Soyer görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü belirterek “Seni şimdi böyle görünce içim rahatladı. Çok mutlu oldum. Ailen de çok üzülmüştür. Senin çalışma azmini, hırsını, sevgini etkileyecek diye üzülüyordum ama görüyorum ki bunlar seni yıldırmamış. Dirayetli duruşun çok kıymetli. Ne yapman gerekiyorsa yaptın. Şimdi de aynı keyif ve moralle işine devam ediyor olman, beni de çok mutlu etti” sözlerine yer verdi. Başkan Soyer, şiddetin her türlüsüne karşı çıktıklarını ve mücadele ettiklerini söyleyerek "Bir kadın çalışanımıza yönelik saldırıya asla sessiz kalamazdık. Hukuki desteğimizle kurumsal olarak yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Mesleğime dört elle sarılıyorum"

Burçin Akça ise “Bütün meslektaşlarım hepsi bana sahip çıktı. Size ve bütün belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hayatta her şey başımıza gelebiliyor ama bizim tüm bunlara inat işimize, mesleğimize sarılmamız lazım. Bu benim mesleğim ve ben bunu yapmak zorundayım” dedi.

ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförünü darp eden saldırgan G.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.