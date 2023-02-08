Başkan Şimşek’ten hobi bahçesi, bağ-bahçe evi sahibi Gölbaşılılara çağrı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı’nda hobi bahçesi bağ-bahçe evi bulunan vatandaşlara ’Depremzedelere kapılarınızı açın’ çağrısı yaptı.

Başkan Şimşek, Gölbaşılılara çağrıda bulunduğu konuşmasında, "Sevgili Gölbaşı ailem, evleri yıkılan, yurtlarını terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza sıcak bir yuva bulmak, barınma ihtiyaçlarını gidermek hepimizin insani görevidir diye düşünüyorum. Gölbaşı’mızın farklı mahalle ve köylerinde hobi bahçesi, bağ ve bahçe evleri bulunan hemşehrilerimi, bu yerleri 6 aylık bir süre için depremzede ailelerimize tahsis etmeye davet ediyorum. Gün Birlik Günü, vakit dayanışma vaktidir” ifadelerini kullandı.