Başkan Şimşek: “Barış, sağlık ve huzur dolu nice bayramlar olsun”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

“Salgın sebebiyle Ramazan Bayramı’nda sevdiklerimizden uzak kalmanın burukluğunu yaşıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Ramazan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bayramlar, dini ve milli duyguların pekiştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun arttığı, milli birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği günlerdir. İçinde bulunduğumuz salgın süreci sebebiyle Ramazan Bayramımızı ne yazık ki sevdiklerimizden ayrı geçirmek durumunda kaldık. Bu mübarek günde İsrail Hükümeti’nin Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği çirkin saldırılar da bizleri derinden yaraladı. Bu sebeple Ramazan Bayramımızı buruk kutlayacağız. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, Filistin topraklarındaki hain saldırılarda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride kalan acılı yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Rabbim bu acıların dinmesinde yardımcı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, başta ’sağlık’ olmak üzere barış, mutluluk bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Salgın sürecinde fedakârca görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere; tüm İslam aleminin, mübarek Ramazan Bayramı’nı gönülden kutluyorum.”