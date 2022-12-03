Başkan Şerifoğulları, vaatlerini bir bir yerine getiriyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları. 11 ana başlıkta açıkladığı 100 projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Şerifoğulları, önemli projelerinden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezini, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde hizmete sundu.

Gerçekleştirdiği projelerle şehre değer ve vizyon katan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, seçim vaatlerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam alanı olarak şehre kazandırılan toplam 6 bin 175 metrekare kullanım alanına sahip Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Sosyal donatı alanları ve eğitim aktiviteleriyle engellilerin ve vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yükseltecek Engelsiz Yaşam Merkezi, içerisinde bulunan aktivitelerle engelli bireylerin sosyal ve donatı alanlarını geliştirmeleri için vazgeçilmez mekan olarak yerini alacak.

’’Engelli kardeşlerimize sağladığımız her katkı, bizim için gurur vesilesidir’’

Gönül belediyeciliği şiarıyla çıkmış oldukları hizmet yolculunda çok kıymetli bir eser olan Engelsiz Yaşam Merkezinin açılış törenini gerçekleştirdiklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğuları, "İlimize çok yakışan bu projemizin ve binamızın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tüm engelli vatandaşlarımızın Engeliler Gününü tebrik ediyorum. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor ki asıl engel uzuvda değil asıl engel hissetmeyen kalpte, görmeyen gözde, işitmeyen kulaktadır. Sevgiyle bakan bir çift gözün ve samimiyetle, inançla çarpan bir kalbin üstesinden gelemeyeceği bir zorluk yoktur. Bu minvalde engelli kardeşlerimize sağladığımız her bir katkı spordan sanata, eğitimden siyasete kadar elde edebilecekleri her bir başarı bizler için birer bir gurur vesilesidir. Bu çerçevede hayata geçirmiş olduğumuz Engelsiz Yaşam Merkezimiz toplamda 6 bin 175 metre kare alanda inşa edilen içerisinde kütüphane, sinema salonu, eğitim salonu, spor yaşam merkezi gibi birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak engelli kardeşlerimizin ikinci evi olarak gördüğümüz ve görecekleri bu binanın açılışı şehrimize çok yakıştı. Ben şimdiden tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

’’Yüzde 85 oranında sözlerimizi gerçekleştirdik’’

Göreve geldikleri andan itibaren bu şehre değer katabilmek için gelişimine ve dönüşümüne katkı sağlayabilmek için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini vurgulayan Başkan Şerifoğulları, "Bizim tek derdimiz bu aziz şehri daha müreffeh bir şehir kılabilmek ve daha yaşanabilir bir şehir kılabilmek için çalışıyoruz. Çalışmaların başında şehrimizin 30 yıllık hayali ve özlemi olan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezimizi inşasını bitirdik ve hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Şehrimize bir yetmez dedik iki tane meydana kazandırabilmek için çalışmalarımızı başlattık birinci meydanımızı 900 araçlık yer altı otoparkıyla birlikte adını da Cumhuriyet Meydanı koyarak şehrimize çok yakışan meydanımızı sizlerin hizmetine sunduk. Diğer bir meydan çalışmamız 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve yer altı otoparkıyla birlikte yapmış olduğumuz düzenleme çok kısa bir süre içerisinde inşallah bitecek ve hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Çevremize ve ilçelerimize hizmet eden mini terminalimizi bitirdik. Şehirlerarası otobüs terminalimizi şehrin kimliğine yakışır bir şekilde inşa ediyoruz çok kısa bir süre içerisinde de şehirlerarası otobüs terminalimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimizin tüm değerlerini kutsal bir emanet olarak sahip çıkıyoruz. Vatandaşlarımıza hürmetle ve adaletle hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Tarihi Harput Mahallesinde yapmış olduğumuz çalışmalarla turizm potansiyelini arttıracak çalışmalarımız inşallah son aşamaya geldi. Müzeler şehri Elazığ sloganıyla Kürsübaşı Müzemizi hizmete açtık. Basın müzemizi 10 Ocakta Hamam Müzemizi de önümüzdeki yıl hizmete açarak hem Harput’umuza hem de şehrimize değer katacak bu projeleri en kısa süre içerisinde yapıp sizlerin hizmetine sunacağız. Göreve geldiğimizde seçim öncesi taahhüt etmiş olduğumuz 11 ana başlıkta ki 100 projeyi hayata sunmaktı. Şuan gelmiş olduğumuz noktada yüzde 85 oranında sözlerimizi gerçekleştirdik. Bunun dışında şehrin ihtiyaçları doğrultusunda önemli olan projelerimizi de hayata geçirdik. Sizlerin duası ve desteğiyle inşallah söz verdiğimiz bütün projeleri hayata geçirmek için bundan sonraki görev süremiz boyunca da çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam Merkezinin açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışın ardından, katılımcılar ve özel bireyler merkezi gezip, etkinliklere katıldı.