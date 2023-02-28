Başkan Sayan’ın "Ağrı Çadır Kent" projesi tamamlandı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın girişimleri sonrasında hayırsever vatandaşlar tarafından gönderilen çadırların kurulumu, "Halkın Hizmetkârları" grubu tarafından tamamlandı.

Ağrı Belediyesi ekipleri tarafından Kahramanmaraş Merkez’de hayata geçirilmesi planlanan çadır kentte çalışmalar tamamladı. Depremzede vatandaşlar için tüm ihtiyaçların karşılanacağı bir alan oluşturan Ağrı Belediyesi "Halkın Hizmetkârları" grubu, bölgede banyo ve tuvalet alanlarını da hizmete açacak. Bölgeye kurulan çadırlar; sıcak ve soğuk havayı geçirmeyerek, zorlu hava koşullarına karşı dayanıklılık sağlıyor. Kahramanmaraş Merkez’de kurulan Ağrı Çadır Kent’te, yetkililer tarafından yönlendiren depremzedeler konaklayacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’tayız. Büyük deprem sonrasında burası da çok etkilenmişti. Biz de depremin ilk gününden itibaren Ağrı ekibi olarak çalışmalara başladık. Diğer illerde de çalıştık, daha sonrasında genel merkez bizi Kahramanmaraş’ta görevlendirdi. Ağrılı iş insanlarının gönderdiği, başta Şinasi Ünsal Bey’in gönderdiği çadırları bu alana kurduk. Hayırsever iş insanlarımız hala çadır göndermekte; onlarla birlikte Ağrı Çadır Kent’i kurduk. Gücümüzün yettiği kadar Kahramanmaraşlı kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. İsterdik ki imkanlarımız çok daha büyük olsun, çok daha güzel imkanlar sağlayalım ama elimizden ne geliyorsa, samimi bir şekilde kardeşleri olarak Ağrılılar adına burada çalışma yapıyoruz. Allah katkı yapanların hayrını kabul etsin. Allah herkesten razı olsun. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Burada Ağrı her zamanki gibi kardeşliğini gösteriyor."