Başkan Sarı’dan üniversitelilere yeni yıl sürprizi: “Doğalgaz faturanızı ödeyeceğim”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediyenin düzenlediği yılbaşı konserine gelen üniversite öğrencilerinden öğrenci evlerinde kalanların doğalgaz faturasını karşılayacaklarını açıkladı.

Yavuz Selim Meydanı’nda düzenledikleri yılbaşı konserinde konuşma yaparken bir gencin doğalgaz faturasını ödeyemediğini söylemesi üzerine yanıt veren Başkan Sarı, “Faturanı getir, ödeyeceğim. Talebe olup da doğalgaz faturasını ibraz edeni ödeyeceğim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden "Genç Dostu Şehir" ödülü aldıklarını hatırlatıp başlattıkları farkındalık çalışması kapsamında öğrenci belgesi, ikametgâh belgesi ve kira kontratıyla belediyeye başvuran tüm öğrencilerin bundan sonra su faturası ödemeyeceklerine değinen Sarı, şartların ağırlaştığı bu dönemde öğrencilerin daha rahat bir yükseköğretim hayatı sürdürmelerini istedikleri için yeni kurulan Hilal Çorba Evinden üniversite öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlanabileceklerini tekrarladı.

MHP’li Mehmet Sarı, üniversitelilere ücretsiz çorba ve su imkanı da sunmuştu.