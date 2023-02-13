Başkan Sandıkçı’dan depremzedelere moral

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, deprem bölgelerinden şehre gelen depremzedeleri ziyaret ederek ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Samsun’un Canik ilçesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerin olan ve 10 ilde etkisini gösteren depremden etkilenen vatandaşları misafir ediyor. Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları ve talepleriyle yakından ilgilenen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, depremin yaşandığı şehirlerden ilçeye gelen depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçedeki depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde ilçedeki depremzedeler için çarşı kurulduğunu ve buradan kendilerinin ihtiyaçlarını temin edebildiğini söyledi.

Canik’te depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye gelen depremzedeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, onların ihtiyaçları ve talepleriyle bire bir ilgileniyor. Depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının kendilerine ulaştırıldığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Deprem bölgelerinden ilçemize gelen depremzede kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmıyoruz. Deprem bölgelerinden Kaymakamlığımız koordinesinde ilçemize yerleştirilen ve yakınlarının yanına gelen depremzede kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Belediyemiz Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimizle, depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaç takiplerini yapıyoruz. İlçemize ve şehrimize gelen, bizlerden yardım talep eden depremzede kardeşlerimize, vatandaşlarımızın destekleriyle hazırladığımız yardımları ulaştırıyoruz. Devlet millet ele ele bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız” dedi. Başkan İbrahim Sandıkçı’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay eşlik etti.

Canik Belediyesi depremzedeler için çarşı oluşturdu

Canik Belediyesi tarafından ilçeye yerleşen depremzedeler için çarşı kuruldu. Depremzedeler Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde kurulan çarşıdan ihtiyaçlarını karşılıyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarını kurulan çarşıdan alabildiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Depremzede kardeşlerimiz için ilçemizde çarşı oluşturduk. Vatandaşlarımızdan gelen yardım malzemelerinden oluşturduğumuz çarşımızda gıda, giyim, bebek bezi, bebek maması ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaçların hepsi bulunuyor. Depremzede kardeşlerimiz, personellerimiz eşliğinde ihtiyacı olan tüm ürünleri alabiliyor. Çarşımızda bulunan ürünlerin düzenlenmesi ve paketlenmesini personellerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızla birlikte ele ele çarşımızı daha da büyüteceğiz. Deprem bölgelerinde ve ilçemizde örnek bir dayanışma içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yaraları birlikte saracağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” diye konuştu.

Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki depremzedelerin Canik Belediyesi Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne kayıt yaptırarak Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde kurulan çarşıdan tüm ihtiyaçlarını alabileceği ve çarşı için vatandaşlardan gelen yardımların kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların depremzedeler için oluşturulan çarşı hakkında belediyenin 444 55 90 numaralı çağrı merkezinden ve sosyal medya hesapları üzerinden detaylı bilgi alabileceği kaydedildi.