Başkan Sandıkçı: “Tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeyiz”

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ekip ve vatandaşların deprem bölgeleri için seferber olduğunu belirterek, tüm imkanları ile deprem bölgesinde olduklarını söyledi.

Canik Belediyesi’nin deprem bölgesi için ilçede başlattığı yardım kampanyasında vatandaşlar depremzedelere yardım edebilmek için seferber oldu. İlçede depremzedelere yardım edebilmek için seferber olan vatandaşlar tarafından çok kısa bir sürede büyüyen yardımlar, Canik Belediyesi tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde deprem bölgesine gönderildi. Canik Belediyesi tarafından depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen CAK Canik Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, iş makinaları ve sıcak yemek aracı Gönül Sofrası, bölgede çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Vatandaşlar tarafından belediye yardım kabul noktalarına getirilen ve ekiplere teslim edilen yardım malzemeleri, belediye personelleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından hazır hale getirilerek tırlara yüklendi, depremin ilk gününden bu yana bölgeye 14 kafilede 50 tır yardım gönderildi.

Deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden CAK Canik Belediyesi arama kurtarma ekiplerinden sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Ekip, Kahramanmaraş’ta Hayrullah Mahallesi’ndeki yıkılan binanın enkazında kalan 60 yaşlarındaki Samir isimli kişiyi sağ olarak kurtardı. Bölgede faaliyet gösteren arama kurtarma ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar enkazdan yaralı olarak çıkarılan kişi tedavisi gerçekleştirilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Canikli vatandaşlar tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere bağışlanan konteyner, soba, ısınma kovaları, odun ve kömürler Canik Belediyesi tarafından depremzedelere ulaştırdı. Canik’ten deprem bölgesine ulaştırılan yardımlar AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşlara dağıtıldı.

“Tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeyiz”

Deprem bölgesinde çalışmaların koordine bir şekilde sürdürüldüğü ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ülkemizi derinden yaralayan depremden etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarımızı bölgede yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. CAK Canik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerimiz bölgede çalışmalarına devam ediyor. Arama ve kurtarma ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği hummalı çalışmalarla İnşallah depremden etkilenen tüm şehirlerimizden güzel haberler alamaya, devam edeceğiz. Belediyemizden sevk ettiğimiz iş makinaları bölgede aktif olarak görev yapıyor. İlçemizde yardım seferberliğimize destek veren vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği yardımları koordineli bir şekilde depremzedelere ulaştırıyoruz. Tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeyiz. Özellikle deprem bölgesinde kış şartları olması ihtiyaç duyulan soba, ısıtıcı, odun ve kömür sevkiyatlarımızı sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle birlik ve dayanışma ile bu zorlu günleri hep birlikte atlayacağız” dedi.