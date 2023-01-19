Başkan Sandıkçı öğrenciler için atkı ve bere ördü

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, köy okullarında öğrenim gören öğrenciler için atkı ve bere ördü.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi 8 Mart Şehit Sevgi Yeşilyurt Hanım Konağı’nda eğitim alan kursiyerlerle birlikte köy okullarında öğrenim gören öğrenciler için atkı ve bere ördü. Her yıl kış mevsimi öncesinde Canik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hanım Konakları’nda eğitim alan kursiyerler tarafından örülen atkı ve bereler köy okullarındaki öğrencilere hediye ediliyor.

Canikli kadınlar yürekleri ısıtıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kent Konseyi iş birliğiyle geleneksel olarak Canik Belediyesi Hanım Konakları’ndaki kursiyerlerin köy okullarındaki öğrenciler için atkı ve bere ördüklerini ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Belediyemiz Hanım Konakları’nda eğitim alan kursiyerlerimiz ve ilçemizde yaşayan hanım kardeşlerimiz gönüllü olarak köy okullarındaki öğrencilerimiz için atkı ve bere örüyor. Hanım Konaklarımızda geleneksel olarak her yıl köy okullarındaki öğrencilerimizin, soğuk havalarda kullanmaları ve üşümemeleri için atkı ve bere örüyoruz. Örülen atkı ve berelerin ipleri hayırsever hemşehrilerimiz tarafından karşılanıyor. El ele, gönül gönüle çocuklarımız için atkı ve bereleri özenle ve sevgiyle hazırlıyoruz. Böylesine anlamlı, yürekleri ısıtan bir etkinlikte yer alan tüm hanım kardeşlerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Atkı ve bereler öğrencilere ulaşıyor

Köy okulundaki öğrencilerin kursiyerler tarafından ziyaret edilerek atkı ve berelerin hediye edildiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Kursiyerlerimizle birlikte köy okullarındaki öğrencilerimizi ziyaret ederek hazırlanan atkı ve bereleri onlara hediye ediyoruz. Bu hediyelerin çocuklarımız için anlamının ne kadar büyük olduğunu onları görünce daha iyi anlıyorsunuz. Çocuklarımızın sevincini görmenin, yüzündeki tebessüme ortak olmanı verdiği mutluluk gerçekten tarif edilemez” ifadelerini kullandı.

8 Mart Şehit Sevgi Yeşilyurt Hanım Konağı’nda gerçekleşen etkinliğe Başkan İbrahim Sandıkçı’nın eşi Selma Sandıkçı, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.