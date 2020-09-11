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Başkan Şahiner’den KOAH hastası Dursune teyzeye yardım eli

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANI ABDULKADİR ŞAHİNER, ŞEKERPINAR MAHALLESİNDE İKAMET EDEN VE KOAH VE KEMİK ERİMESİ HASTASI OLAN 72 YAŞINDAKİ DURSUNE KARGI’A YARDIM ELİ UZATARAK SAHİP ÇIKTI.

Haberde İnsan 11.09.2020, 18:47
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Başkan Şahiner’den KOAH hastası Dursune teyzeye yardım eli

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Şekerpınar mahallesinde ikamet eden ve KOAH ve kemik erimesi hastası olan 72 yaşındaki Dursune Kargı’a yardım eli uzatarak sahip çıktı.

İHA tarafından yapılan haberin ardından gerekli talimatları veren Başkan Şahiner, “Dursune teyzeyi şifahen tanırım. Rahatsızlığından haberim olmadı. Gazetede gördüğüm haber üzerine Başkan Yardımcımız Sakine hanımdan rica ettim. Kendisi Dursune teyze için ne gerekiyorsa yapacak” dedi.

Dursune Kargın ve kızlarını ziyaret ederek ihtiyaçlarının giderilmesi için girişimde bulunduklarını kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, "Belediye Başkanımız ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz için oldukça hassas. Evde karantina altında olmasına rağmen Sungurlulu vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. İnşallah bu özveri ve duyarlılığının karşılığını yapılan dualar ile alacaktır. Dursune teyzenin durumundan haberdar olur olmaz bizimle iletişime geçerek yapılması gerekenleri söyledi. Teyzemizin yanındayız, ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah şifa Allah’tan, Rabbim şifasını versin” şeklinde konuştu.

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