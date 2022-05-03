Başkan Öztürk, Taşovalı vatandaşlarla bayramlaştı

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Ramazan Bayramı dolayısı ile ilçe genelinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı ile birlikte vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Öztürk, "El birliğiyle ilçemize hak ettiği hizmeti sunacağımızdan şüphem yok. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz ve göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Öztürk, vatandaşlarla bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada ise son dönemlerdeki projeleri ve yapılan hizmetler konusunda açıklamalarda bulunarak, "Biz göreve geldiğimiz günden beri Taşova Belediyesinin birçok yeni projeye ev sahibi olacağını hizmetkar modeline geçeceğini, vatandaşa gülen yüz, uzanan el ve onlara sarılacak şefkatli kollar olacağını söyledik. 7/24 mesai olmadan bu ilçeye, bu ilçede yaşayanlara hizmet ettik. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; bu bayramın birliğe, beraberliğe ve memleketimizin ihtiyacı olan kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.