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Başkan Özkan’dan Kaya’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, daha önce BUSKİ Karacabey Şube Müdürü olarak görevyapan ve BUSKİ İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanı olarak atanan Hakan Kaya’ya,‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Haberde İnsan 20.10.2021, 12:12
Başkan Özkan’dan Kaya’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, daha önce BUSKİ Karacabey Şube Müdürü olarak görevyapan ve BUSKİ İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanı olarak atanan Hakan Kaya’ya,‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Ali Özkan, geçmişte Karacabey’de hayata geçirdiği başarılı projelerin ardından BUSKİ İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanlığına tayin olan Hakan Kaya’yı ziyaret etti. Ziyarette ilçede birlikte gerçekleştirdikleri projelerden dolayı bir kez daha teşekkürlerini dile getiren Başkan Özkan, Kaya’ya yeni görevinde başarılar diledi. Özkan, “Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Birlikte çalıştığımız süre boyunca pek çok sorunu çözdük, projelerin üstesinden geldik. Kendisinin Karacabey’e katkısı oldukça büyüktür. Ve yine, Karacabey’e birlikte çalışarak hizmet edeceğiz. Bu ziyarette ayrıca ilçemizde devam eden altyapı çalışmalarını da görüşme imkanı bulduk” dedi.

Görüşmenin sonunda Daire Başkanı Hakan Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özkan’a teşekkür etti.

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