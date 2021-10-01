Başkan Özkan hafızları tebrik etti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, eğitimlerini tamamlayarak hafız olan öğrencileri ağırladı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Gazi Camii imam hatibi Cavit İnan ile birlikte eğitimlerini tamamlayarak hafız olan öğrencileri ağırladı. Ziyarette hafız olan İdris Atlı, Yusuf İnan, Yunus Aykutalp ve Tayyip Aslan hazır bulundu.

Başkan Ali Özkan, öğrencilerle sohbet ederek,” Hafızlık zor kazanılan bir unvan, onu taşımak ise daha da zor. Ben bu kıymetli unvanı elde eden bütün kardeşlerimin, ömrünün sonuna kadar lâyıkıyla taşıyacağından eminim. Karacabey’den bundan sonra da nice hafızlar çıkacağına inancım tam. Sizlerin başarısı bizi mutlu ediyor. Hafız olan değerli öğrenci kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum” dedi.