Başkan Küpeli OSB Yaşam Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye’nin en büyük sosyal yaşam parkı olan 15 bin metrekare büyüklüğündeki OSB Yaşam Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas ile Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin, Samet Özkaya ve Bölge Müdürü Erhan Tatar ile birlikte OSB Yaşam Merkezi’ni yerinde inceledi. Sosyal alanlar, çok amaçlı konferans salonu, kreş, sanayi müzesi, spor alanları, fitness salonu, kafe-bistro, restoranlar ve ticari birimleri içerisinde barındıran OSB Yaşam Merkezi, 150 bin metrekarelik alana sahip. Üzerine kurulduğu alan itibariyle Türkiye’de tek olan merkez, aynı zamanda ülkenin en büyüğü olma özelliğini de taşıyor.

Eskişehir OSB kaynaklarıyla yapılıyor

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan yaşam merkezi hakkında bilgiler vererek, “Göreve geldiğimizde Eskişehir sanayisine ve halkına verdiğimiz sözlerden biri de bölgemize çok büyük değer katacak olan “Eskişehir OSB Yaşam Merkezi”ni kurmaktı. Eskişehir OSB Müdürlüğü ve yönetimimiz tarafından geliştirilen bu önemli proje, yine tamamı OSB’mizin mali kaynaklarıyla yaptırılıyor. Eskişehir OSB’ye her yönüyle büyük bir değer katacak, sanayimizin ve halkımızın uzun süredir beklediği yaşam merkezinde hizmet binaları hızla tamamlanıyor. Binaların iç tasarım ve detay inşaat işleri hızla sürüyor. 150 bin metrekarelik bir alana kurulan yaşam merkezinde çok amaçlı konferans salonu, kreş, sanayi müzesi, spor alanları ve fitness salonu, kafe ve bistro, restoranlar, ticari birimler ve sosyal alanlar ile geniş bir otopark alanı bulunuyor. Yaşam merkezinde ilk ağaçlandırma çalışmalarını yaptık ve belirlenen alanlara farklı türlerde çok sayıda ağaçlar diktik. Merkezin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına ilişkin çalışmalarımız da hızla sürüyor, bu işleri de kısa sürede tamamlayarak Eskişehir OSB Yaşam Merkezi’nin işlerini büyük oranda tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“Eskişehir OSB’nin sosyal dokusunu geliştirecek”

Küpeli, Türkiye’nin en büyük sosyal yaşam parkı olacak Eskişehir OSB Yaşam Merkezi’nin şehrin yeni nefes alanı ve çekim merkezi olacağını aktardı. Sanayici ve çalışanların yoğun iş temposundan çıkıp zaman geçirebilecekleri bir proje fikri ile OSB Yaşam Merkezi Projesi’nin ortaya çıktığını dile getiren Küpeli, “2019 yılında temelini attığımız bu çalışma ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin sadece fabrikalardan ibaret olmadığını, çalışma ve yaşama alanları ile birlikte bir bütün olduğunu göstermeyi amaçladık. Hayata geçecek olan yaşam merkezi, Eskişehir OSB’nin ve Eskişehir sanayisinin sosyal dokusunu geliştirecek, önemli bir katkı sunacak. Sanayicilerin ve bölge çalışanlarının yanı sıra, Eskişehir halkının da rahat nefes almasını sağlayacak. Buradaki merkezimiz yılın 360 günü sürekli etkinliklerin olduğu, kültür-sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü, kent dokusunun gelişimine katkı sağlayacak, Eskişehir’e yakışır, OSB’nin sosyal yaşam kalitesini yükseltecek bir merkezin hazırlığı içindeyiz. Bu merkezden başta sanayicilerimiz olmak üzere, bölgemizdeki tüm çalışanlar, buraya ziyaret için gelenler ile halkımız geniş bir biçimde yararlanacak. Yaşam merkezi tamamlandığında ayrıca toplam 150 bin metrekarelik alanıyla OSB’ler içinde bu anlamda tek ve en büyük Yaşam merkezi olacak. Yapım çalışmaları hızla süren merkezimizin bu yıl son baharın ilk günlerinde kullanıma açmayı planlıyoruz” dedi.