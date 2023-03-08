Başkan Işık’tan depremzedelere moral ziyareti

Depremin ilk anlarından itibaren tüm imkanları ile seferber olan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bir kez daha moral ve destek olmak için meclis üyeleri ile birlikte bölgeye gitti. Başkan Işık, temel ihtiyaçların yanı sıra bu kez depremzedelere çağ kebap da ikram etti.

Asrın felaketi için 7’den 77’ye tüm ilçe halkı ile birlikte örnek bir yardımlaşma ve dayanışma sergileyen Gürsu Belediyesi, temel yardım ihtiyaçlarla ile dolu onlarca tırın yanı sıra arama kurtarma ekipleri ve aş evi bölgeye önemli destek sağladı. Depremin ilk günlerinde bölgeye giderek çalışmalara bizzat destek veren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bu kez moral vermek amacıyla bir kez daha deprem bölgesine giderek depremzedelerle bir araya geldi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Gürsulu Belediye Meclis Üyeleri, onlara manevi destek sağlarken moral olması için cağ kebap pişirdi ve ikram etti.

Başkan Işık ve beraberindeki heyet haftalardır bölgede çalışan Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ile de buluştu. Yavuz ve Işık ilçeye gelen yardımları elleriyle taşıdıktan sonra, Başkan Işık’ın bölgeden götürdüğü cağ kebabı vatandaşlara ikram etmek için kolları sıvadı. Gürsu’nun meşhur cağ kebabını elleri ile hazırlayan Başkan Işık, “Burada yardımlardan daha da önemlisi kardeşlerimizi yalnız bırakmamak, onları motive etmek, manevi destek sunmak. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Gürsu’muzun meşhur lezzeti ile onları biraz da olsa motive etmek için böyle bir organizasyon düşündük.” diye konuştu.